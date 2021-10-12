前行政總裁鄭慧敏離世　恒生︰她是一位卓越的領導者

恒生銀行（0011）前行政總裁鄭慧敏﹙Louisa﹚10月2日因病離世，終年57歲。

恒生銀行表示，對前副董事長兼行政總裁鄭慧敏的離世深表哀悼（任期為2017年7月至2021年8月），又稱鄭慧敏是一位卓越的領導者，她具遠見及充滿活力，並相當關懷員工，深受銀行同事愛戴。在服務恒生銀行的4年間，鄭慧敏帶領銀行茁壯成長，進一步拓展恒生的業務，成績昭著，並且推動銀行在數碼發展方面取得領先地位。特別是近年營運環境充滿挑戰，她憑藉超卓的才能和睿智，帶領銀行上下一心，確保本行運作暢順。

恒生銀行董事長利蘊蓮表示：「我們永遠懷念鄭女士。她積極樂觀，無論在工作或生活上表現出的幹勁都讓我們深受啓發。她是眾人的典範，以清晰的方向帶領銀行不斷向前邁進。同時她亦十分關顧同事的福祉，並且一直心繫社會，積極支持及貢獻社區。她的離世不但令香港銀行界痛失英才，對我們恒生而言更是失去了一位至愛的家人。我們對她為銀行業作出重大努力和貢獻表示敬意。鄭女士的精神將透過她過往專注為銀行業培育年輕人才的工作而延續下去。」

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵則稱︰「對於我好友鄭慧敏的離世，恒生仝人及銀行業界都感到痛心。Louisa的能力非凡，往往能有效地解決矛盾及開發創新意念。對我個人來説，她追求卓越和精益求精的堅定意志已植根於大家的日常工作當中，並會繼續傳承下去。她為恒生在香港和内地奠下的穩固基石有助銀行的未來發展及業務增長。她的友誼及笑容，我們會永遠懷念。」

恒生又指，全體員工向鄭慧敏的家人致以最深切的慰問。