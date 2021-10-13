圓規風球｜8號風球懸掛至中午　港股上午不會開市

撰文：張偉倫
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颱風圓規仍影響香港，天文台預料8號風球會維持至中午前。以港交所於官網內資料顯示，港股上午不開市。

若8號風球於中午12時後才解除，便會全日停止交易。

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