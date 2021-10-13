教育股迎轉機　中央推動職業教育　分析師：呢3隻港股可升一成

中央提出鼓勵行業龍頭企業舉辦職業教育，教育股迎來轉機，券商預計未來3至5年為職業教育的黃金發展期。消息刺激A股相關板塊造好，開元教育（深圳﹕300338）及傳智教育（深圳﹕003032）均升停。



別以為A股才有受惠股，原來本港股市內亦有職業教育股，分析師更預期，以下三隻從事職業教育股，有望在短期內升一成。



《新華社》報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》提出，鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育，鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育，並鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。

意見提出，到2025年，職業教育類型特色更加鮮明，現代職業教育體系基本建成，技能型社會建設全面推進。辦學格局更加優化，辦學條件大幅改善，職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%，職業教育吸引力和培養質量顯著提高。

分析師指出，中央推動職業教育利好相關股份。（視覺中國）

花旗看好中國東方教育

消息傳出，A股相關板塊全面爆炒，至於港股方面，光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，是次政策出台利好職業教育股，如中教控股（0839）、中滙集團（0382）以及中國東方教育（0667），短期股價均有望升至少一成。而對於早前受雙減政策影響的教育股就未能直接受惠，因其轉型需時。

翻查資料，截至今年2月底的6個月，中教控股職業教育業務收入為3.59億元人民幣，佔期內總收入近兩成；截至今年5月底止的9個月，中滙集團來自職業教育業務收入為4,200萬元人民幣，佔總收入約5%。公司表示職業教育業務增長迅速，料未來職業教育業務對收入貢獻可提升至15%至20%。

而主營職業教育的中國東方教育，截至今年6月止的上半年，收入為20億元人民幣，年增增加31.9%；純利按年減少3.9%至2.33億元人民幣。

另外，花旗早前發表報告首次覆蓋中國東方教育買入評級，目標價12元，指中國東方教育屬內地職業教育龍頭企業，利用其逾30年的經驗、強勁品牌、可複製經營模式，全國性學校網絡以及政府政策支持，料2021至2023年間中國東方教育收入年均複合增長16%，純利年均複合增長24%。該行亦看好中教控股及新東方（9901）。

券商認為，「雙減」之下義務教育將更多回歸到學校內部，校外學科類培訓機構臨較大轉型壓力。（資料圖片）

券商：對教育行業有提振作用

而投資者關注政策對整個教育行業的作用，國聯證券認為，在政策的支持和引領下，民辦職業教育或迎來發展的黃金時代。職業教育、高等教育目前是教育行業裏面受政策風險較小的細分賽道，屬於政策鼓勵的方向：職業教育也將迎來高速發展的時期，未來或將出現更多的政策利好，行業估值也有望修復。

另一方面，國聯證券指出，隨內地重視程度的提高和相關政策的出台，社會對職業教育的認可度和接受度也逐漸提高，也將進一步帶動需求的增長，初等職業教育和中等職業教育招生人數整體也呈現穩步上升趨勢，預計未來3至5年為職業教育的黃金發展期。

而東吳證券認為，「雙減」之下義務教育將更多回歸到學校內部，校外學科類培訓機構臨較大轉型壓力，相比之下職業教育公司的政策性價比更高。