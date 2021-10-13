CFA調查：疫情下本港43%畢業生對就業前景具信心

新冠疫情打亂不少人的計劃，尤其是大學畢業生。當他們將踏入人生另一階段之際，前景卻充滿不確定性。到底他們對未來又有何想法？

全球投資專業人士組織CFA協會，訪問全球15個市場超過1.5萬名18至25歲大學生及應屆畢業生，對就業前景的看法，五個受訪亞太區市場包括澳洲、香港特別行政區、印度、日本和新加坡等。調查發現，全球平均58%受訪者在新冠疫情大流行後仍對就業前景充滿信心，當中香港錄得43%。

調查結果顯示，傳統上較穩定的職業如金融業，對過渡不確定時期的大學畢業生仍具吸引力。事實上，所有個別受訪市場也將金融列為最有價值的五個專業之一。整體而言，受訪者也認為醫學與科學這類專業較為穩定和有吸引力，其次是醫療保健和教育。

調查發現，全球平均58%受訪者在新冠疫情大流行後仍對就業前景充滿信心，當中香港錄得43%。（CFA協會提供）

港受訪者憂能力不足以勝任理想工作

值得留意，儘管疫情令畢業生重新評估就職前景，但調查結果亦顯示，全球四分三畢業生認為他們未來的職業生涯比上一代好，甚至更好，其中讀會計和金融的畢業生對此特別有信心，他們當中8成人認為未來的職業生涯會比上一代好及更好。

單看本港，有46%受訪者認為未來的職業生涯會比上一代更好，33%則認為與上一代相近，17%覺得會比上一代差，而有4%受訪者表示不肯定。

儘管整體而言尚算有信心，但有45%區內受訪者表示，會將因應疫情重新評估自己的職業道路，他們所憂慮的問題包括，認為自己能力不足以勝任他們想要的工作、他們首選的行業工資低、疫情導致工資減少，以及首選行業缺乏工作崗位等。

調查發現，本港有46%受訪者認為，自己未來的職業生涯會比上一代更好。（CFA協會提供）

逾8成港受訪暫認同提升技能及專業重要性

就本港而言，面對多變複雜的環境，香港畢業生又如何看待未來的機遇？調查發現，44%受訪者贊同具有研究生學歷或專業資格能為他們在當前的就業市場中帶來優勢，同時，他們指出實習、人脈，以及獲得的技能使他們在畢業後於就業市場上佔優。

此外，86%受訪者認為當前就業市場中，提升技能和獲取專業資格或研究生學歷十分重要，在亞太區中僅次於印度。在就業市場中，五個受訪者認為可對社會和環境產生積極影響的職業包括醫生、 教師、科學家、社工、護士。

CFA：香港仍能保持優勢

CFA協會亞太區董事總經理連伯樂在會議上表示，目前本港的失業率已回落至約4.5%，見到市場部分開始復蘇，金融等行業招聘變得進取，就業信心較疫情前回升，亦見港府努力吸引人才在香港工作，例如制訂金融科技專業資格標準等，有利選擇持續進修的人才。

就對於有評論指香港在應對疫情的封鎖措施或影響競爭力，連伯樂表示，雖然社會上對香港在疫情下發展有不同意見，但他認為，市場表現仍相對上健康，亦有不少新的就業機會，相信當全球環境逐步恢復正常，香港仍能保持優勢。

他又補充指，香港有鄰近大灣區的優勢，了解環球市場及投資的金融人才需求較多，相信可帶來就業機會。