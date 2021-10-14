OPEC維持明年石油需求增長預估　但稱氣價飆升或提振成品油需求

據路透社報道，石油輸出國組織（OPEC）10月13日發布的月度報告顯示，該組織調降了2021年全球石油需求增長預期，同時維持了2022年的預期，但該組織表示，天然氣價格飆升可能會提振對石油產品的需求，因終端用户轉而使用成品油。

OPEC目前預計，2021年石油需求增長582萬桶/日，低於此前預估的596萬桶/日，並稱此次下調主要是受2021年前三季的數據推動。

該組織維持了2022年420萬桶/日的需求增長預期。

不過，OPEC表示，天然氣價格處於紀錄高位可能會提振石油需求增長，因工業用户轉而使用成品油。

OPEC表示，「如果這一趨勢持續下去，在發電、煉油和石化需求增加的推動下，燃料油、柴油和石腦油等成品油可能會受到支持。」

在報告中，OPEC將2021年對其原油需求的預測上調了10萬桶/日，至2,780萬桶/日，並將2022年對其原油的需求預測上調了10萬桶/日，至2,880萬桶/日。

OPEC表示，根據二手消息來源，OPEC 9月產量增加約49萬桶/日，至2,733萬桶/日。

OPEC表示，根據初步數據，8月份經合組織（OECD）商業石油庫存較上月減少1,950萬桶，至28.55億桶，顯示出石油市場趨緊的跡象。

OPEC表示，這一數字比最近五年的平均水平低1.83億桶，比2015年至2019年的平均水平低1.31億桶。