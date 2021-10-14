富途、老虎盤前瀉逾15%　官媒談個人信息保護法對互聯網券商影響

人民網發表題為「財經觀察：個人信息保護法施行在即，跨境互聯網券商何去何從？」的文章，指出《個人信息保護法》施行在即，立足於美港股市場的跨境互聯網券商再度走上風口浪尖，將要面臨的新考驗。

受文章拖累，美股上市的富途控股及老虎證券盤前皆受挫，前者現瀉15.83%，後者則瀉16.47%。

人民網文章認為如今，富途控股及老虎証券均已經完成赴美上市，在《個人信息保護法》明確了個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨的新考驗。

該文章引述北京德恆律師事務所律師劉安邦稱，《個人信息保護法》的出台，對境內投資者數據跨境傳輸及使用提出了更高的合規性要求。首先是明確了個人信息可跨境提供的法定要求，包括通過國家網信部門組織的安全評估、經專業機構認証、訂立標准合同、按照我國締結或參加的國際條約和協定等條件滿足其一﹔其次是明確了向投資者本人告知及取得其同意的規則﹔最后在監管層面，新法明確了監管部門對於境外的組織、個人存在個人信息處理的違法行為的，可以採取將其列入負面名單，限制或者禁止向其提供個人信息的監管措施。因此，富途、老虎等跨境互聯網券商在用戶信息安全以及合法化、合規化方面存在風險。

富途︰一直嚴格遵守和踐行相關法律法規

富途回應事件稱，留意到有關媒體對《個人信息保護法》在多家互聯網券商合規情況的報道。該公司續稱，就《個人信息保護法》，富途在第一時間已經組織了相關專業人員進行法律精神學習理解，並安排相關團隊進行了自查。

富途又稱，自成立以來就堅持個人信息保護及資料安全是重中之重，富途一直嚴格遵守和踐行相關法律法規，未來會繼續積極配合監管部門，努力並持續做好個人信息保護工作。