佩洛西丈夫炒股穩賺不賠引質疑　發言人指議長對股票交易不知情

美國投資客近期從政界人士的股票交易中發現了新的「財富密碼」：根據眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi）公布的交易記錄，其家人所進行的證券投資大都穩賺不賠。



據「今日俄羅斯」（RT）新聞網周三（13日）報道，雖然佩洛西方面否認「內幕交易」，但其過億的身家仍然引發輿論廣泛質疑，有關醜聞還在持續發酵。

「重大利好！佩洛西豪擲千萬買進了這4隻股票」「投資女王出手！30萬買進XXX」……最近一段時間以來，美國TikTok短視頻平台充斥着這種抓人眼球的投資文案，身在政界的佩洛西在該國的證券投資圈儼然已經「封神」，有短視頻博主將她奉為「大預言家」，高呼「跟着佩洛西買股票準沒錯」。

現年81歲的佩洛西從1987年開始擔任美國國會議員，她本人並不炒股，炒股的是她的丈夫保羅·佩洛西（Paul Pelosi）。美國法律規定，國會議員及其配偶進行股票交易必須在45天內公布。今年3月，保羅曾以低價購了一批微軟公司的股票，很快就有消息傳出，微軟公司獲得了美國國防部一筆220億美元的AR作戰頭盔訂單，股價隨後暴漲。今年7月，就在美國國會眾議院司法委員會投票決定對谷歌等科技巨頭加強監管前一周，保羅通過對谷歌母公司Alphabet股票期權的操作，一舉賺到530萬美元。另有專業人士對保羅長期投資數據進行梳理後發現，保羅的所有長線投資全部盈利，盈利幅度在20%至30%之間。

美國某股票交易公司的創辦人約瑟夫長期關注佩洛西的財務狀況，並稱「她（指佩洛西）是真的懂行」。約瑟夫表示，他在自己的交易平台設置了通知提醒，每次佩洛西公布交易狀況，他都能在第一時間獲悉。

RT嘲諷稱，佩洛西不僅是資深政客，更是投資女王，可能沒有人比她更會搞內幕交易。媒體質疑稱，「一名年薪22.3萬美元的職業政客，是如何積累1.2億美元財富的？」而佩洛西的發言人上個月特意「闢謠」，否認議長涉及內幕交易，表示佩洛西對這些股票交易「既不知情、也未參與」。有媒體評論稱，這些政客拿捏着企業的命門，他們投資獲利的手段可能比那些「華爾街之狼」還要不道德。