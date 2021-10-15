英國石油旗下電力公司宣佈破產　受累成本持續高漲

英國能源供應商Pure Planet於10月13日宣佈，在少數股東英國石油公司（BP.US）終止其天然氣和電力供應協議後，該公司已經停業。不到三周前，英國監管機構要求荷蘭皇家殼牌公司（Royal Dutch Shell Plc）正在虧損的零售電力業務接收25萬新客户。

《智通財經》周五（15日）報道，Pure Planet公司表示，英國政府和能源監管機構希望它「以遠低於目前購買成本的價格繼續銷售」，並表示這是不可持續的，並且不得不做出停業的艱難決定。該公司在一份聲明中說：「儘管我們在明年春天之前都進行了對沖操作以減少損失，並得到了英國石油的支持，但如果繼續運營公司，將面臨越來越大的風險和巨大損失。可悲的是，這導致英國石油公司決定撤回對我們的支持，我們因此無法繼續維持下去。」

英國石油表示，它曾努力支持Pure Planet，並通過批發供應和其他資金安排提供財務支持。「然而，儘管在很長一段時間內做了大量工作，我們得出結論，對英國石油來說，繼續這種支持在商業上不再可行，並做出了這個艱難的決定。」

電力和天然氣市場的空前波動擠壓了供應商，飆升的價格擠壓了它們的利潤率，迫使許多供應商被迫停業。英國商務大臣Kwasi Kwarteng上周警告說，可能會有更多公司倒閉，政府不會為它們紓困。

在零售電力業務方面，殼牌和英國石油也付出了高昂的代價。

兩家公司都承諾將業務轉向更清潔的能源。殼牌進入英國嚴格監管的電力市場，是將客户基礎從前院擴大到居民家庭的一種方式。隨着Pure Planet公司的倒閉，英國石油公司在英國零售電力業務五年的嘗試宣告結束，目前該公司只與現收現付的供應商utility Energy Ltd．簽訂了供應合同。

自2018年收購First Utility以來，殼牌進入英國電力供應市場並不容易。更名後的殼牌能源零售部門2020年稅前虧損1.38億英鎊，高於上年同期的3,150萬英鎊。該公司將下跌歸咎於「不利的市場環境」。

對英國石油來說，由於其對沖策略，損失不會那麼嚴重。英國石油在一份聲明中表示，作為與Pure Planet協議的一部分，當終止合同時，「我們從解除對沖中獲得的任何價值都將被用來償還我們所欠的債務。」任何來自出售對沖頭寸的額外收入都將轉移到管理人手中，由其管理和分配。