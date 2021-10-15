報告：蘋果獨佔上季全球智能手機市場75%利潤

調研公司Counterpoint Research於周四（14日）發布報告稱，2021年第二季度，蘋果公司獨佔全球智能手機市場3/4的利潤。

《和訊科技》周五（15日）報道，報告稱：「今年第二季度，儘管蘋果對全球手機出貨量的貢獻相對較小（份額只有13%），但卻獲得了整個手機市場75%的營業利潤，以及40%的營收。」

同時其還指出：「雖然這一表現突顯了蘋果品牌的力量，但仍低於2020年第四季度的峰值。當時，蘋果的營收份額達到了驚人的50%（高於2020年第三季度的28%），利潤份額達到了前所未有的86%（高於上一季度的51%）。」

另外，儘管三星在年度出貨量方面是全球最大的智能手機供應商，但在營收和利潤份額方面要落後於蘋果，且差距較大。

料小米下個目標為高利潤

Counterpoint Research認為，小米公司一直在專注於提高手機出貨量，相信其下一個目標是，將「高出貨量」轉變為「高利潤」。

整體而言，Counterpoint Research稱：「蘋果可能會繼續保持優勢，使其能夠繼續對手機收取溢價，從而保持較高的運營利潤率。」

此外，據此前公開數據顯示，2021年第二季度全球智能手機市場出貨量為3.29億部，前5的手機制造商分別是三星、小米、蘋果、OPPO和Vivo。其中，蘋果出貨量約為4,890萬台，按年增長30%。