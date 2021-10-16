豬肉價格下行周期扭轉可期　兩隻豬肉股或看高一線｜伍禮賢

內地豬肉價格近年表現波動，生豬價格在一年多前從15元人民幣一公斤的價格急升至一度突破50元人民幣一公斤，創超過10年以來的新高。當時，受到非洲豬瘟導致生豬供給減少，疊加新冠疫情影響豬肉運輸等多種因素，豬肉價格在短短數月錄得倍數的升幅。而隨後豬肉價格在2020年經歷多番在30至40元人民幣的高位爭持後，開始呈現向下，踏入今年開始，跌勢進一步加劇，部分地區豬肉價格逼近10元人民幣一公斤。

豬肉價周期或2022年迎來轉捩點？

豬肉價格大升大跌，猶如坐過山車，亦導致本港上市的一眾豬肉股股價大上大落。中糧家佳康（1610）、雨潤食品（1068）、萬洲國際（0288）等股價在今年前後見階段性高位後，目前股價距52周高位分別回落約51%、38%及32%。

事實上，內地豬肉的價格周期表現為較為長時間的周期。自2000年以來，內地豬肉價格明顯經歷了五輪大周期，五輪周期的頂部分部出現在2004年、2008年、2012年、2016年及2019-2020年。可以發現，近20年來，豬肉價格幾乎每隔四年就會出現一個頂部，而頂部的形成往往是出現快速的抽升，但回落調整的過程則相對需時。如果這個周期規律得以延續，那麼下一輪豬肉價格的高位有機會在2024年出現，而豬肉價格扭轉向下調整的趨勢則有機會在2022下半年或2023上半年。

伍禮賢指出，自2000年以來，內地豬肉價格明顯經歷了五輪大周期，五輪周期的頂部分部出現在2004年、2008年、2012年、2016年及2019-2020年。（資料圖片）

拆解三大上市豬肉股

當然，投資豬肉股除了留意行業周期外，個別企業的因素亦值得重視。例如豬肉產業鏈涉及養殖、批發、屠宰、零售、加工等多個環節，理論上，養殖、批發、零售等價格會與當期豬肉價格成正相關表現，而加工食品因為需要以豬肉進口作為成本，因此豬肉價格過高對其未必是好事。

在本港上市的三大豬肉股，雨潤食品主要業務為屠宰、生產及銷售冷鮮肉與冷凍肉及深加工肉產品；中糧家佳康主要業務為生豬養殖及銷售、銷售鮮肉及冷凍肉、製造及銷售肉類產品以及肉類產品進口及買賣；而萬洲國際則產業鏈較為完善，在豬肉產業價值鏈的主要環節，包括肉製品、生鮮豬肉和生豬養殖，均具全球前列。從這個因素來看，中糧家佳康、萬洲國際則更容易受惠豬肉價格的向上。

最後，企業的業務區域亦是投資者需要關注的一個因素。以萬洲國際為例，去年全年集團在內地的收入比例為42%，在美國為48%，其餘則位於歐洲。因為萬洲的業績既要看內地豬肉價格的變化，同時還需要看美國、歐洲市場的發展。從這個因素來看，中糧家佳康受內地豬肉價格變動的影響則更為直接。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份