財匯局出手　中國恒大受查　「持續經營匯報的充分方面存在問題」

財務匯報局（FRC）就中國恒大（3333）有關持續經營的匯報展開調查，今日正式展開有關行動。行動包括就中國恒大截至去年12月底止年度，及截至今年6月底止的六個月的財務報表展開查訊，以及對羅兵咸永道就去年年度帳目進行的審計展開調查。

財匯局表示，透過監察市場活動，在中國恒大2020年年度賬目、2021年中期賬目及羅兵咸永道2020年年度審計的核數師報告中，發現集團在有關持續經營匯報的充分性方面存在問題。該局亦接獲一宗與2020年年度賬目及2020年年度審計相關事項的公眾投訴。

報告交代，在2020年的年度帳目中，中國恒大儘管提到為妥善管理集團流動性風險和資本結構而進行的融資活動，及在經濟環境發生重大不利變化時，減輕潛在現金流量影響的替代計劃。然而，截至去年12月31日，中國恒大所報告的現金及現金等價物為1,590億元（人民幣．下同)，但未涵蓋其流動負債15,070億元；於明年到期的借款達1,670億元；並且在2020年的年度賬目中，沒有就實施緩解計劃的影響之前或之後是否會出現持續經營的重大不確定性作出明確聲明。

另外，財匯局指出，羅兵咸永道在其關於2020年年度賬目的核數師報告中發表了無保留意見，但並沒有提及持續經營的重大不確定性。