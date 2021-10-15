雷添良連任證監會主席　任期3年

撰文：劉紹蘭
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政府再度委任雷添良出任證監會主席，任期3年，由今年10月20日至2024年10月19日。

同時，政府亦委任江智蛟及葉禮德出任證監會非執行董事，任期兩年，由今年11月15日至2023年11月14日。

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