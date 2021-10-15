中國版系統重要性銀行名單出爐　共19家銀行在列

人民銀行及銀保監發布系統重要性銀行名單，共包括19家銀行，分列五組。

據人行官網發布的內容顯示，人行、銀保監基於2020年數據，評估認定了19家國內系統重要性銀行，包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。

按系統重要性得分從低到高分為五組：第一組8家，包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行；第二組4家，包括浦發銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行；第三組3家，包括交通銀行、招商銀行、興業銀行；第四組4家，包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行；第五組暫無銀行進入。

會按其重要性作附加資本要求

據悉，系統重要性銀行分為五組，第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。若銀行同時被認定為中國系統重要性銀行和全球系統重要性銀行，附加資本要求不疊加，採用二者孰高原則確定。

銀行應在進入系統重要性銀行名單或者系統重要性得分變化導致組別上升後，在經過一個完整自然年度後的1月1日滿足附加資本要求。若銀行退出系統重要性銀行名單或者系統重要性得分變化導致組別下降，立即適用新的資本要求。

人行、銀保監可以根據宏觀經濟形勢、金融風險變化和銀行業發展實際對系統重要性銀行附加資本要求進行調整，報中國國務院金融穩定發展委員會審議通過後實施。

系統重要性銀行應擁有充足的資本和債務工具，增強總損失吸收能力，在經營困難時能夠通過減記或轉股的方式吸收損失，實現有序處置。