莎莎第二季同店銷售按年增21.4%　消費券刺激8月首兩周本地銷售

莎莎國際（0178）公布第二季最新銷售數據，截至9月底止的第二季，莎莎持續經營業務（零售及批發）營業額按年增長9%，至7.58億元；惟較2018/19年同期仍下跌61.7%。

期內，同店銷售表年增長21.4%；每宗交易平均金額按年增長10.7%；交易宗數增6.3%。

集團指，澳門特區與中國內地已恢復通關逾一年，惟疫情多次反覆，當地每次即時加強入境管制，即影響集團銷售。於第二季度，8月初及9月底發現的新型冠狀病毒確診個案，因疫情相對之前嚴重，實施的入境管制導致內地旅客量大幅度下挫，因此莎莎在當地的第二季內地客銷售僅回復至2018/19年度同期水平的約35%。

香港特區因為與中國內地尚未恢復通關，所以內地旅客的銷售未有改善。香港特區政府於8月開始推出消費券推動港人本地消費，集團適時推出具吸引力的推廣優惠，吸納此消費動力，成功令8月首兩個星期的本地客銷售明顯上升。在澳門特區，去年5月推出消費券造成高基數，以及今年8月初及9月底爆發較之前嚴重的新冠疫情，故今年本地客銷售於第二季按年錄得負增長。港澳特區整體的本地客銷售於第二季按年升0.7%，較2018/19年度同期則跌7.7%。

中國內地的疫情整體上大致受控，惟多個地區曾發現零星的新冠肺炎確診個案，集團於當區的店舖因此無可避免地受到影響，因此第二季的同店銷售按年跌 16.4%。由於集團在中國內地於第二季淨增加 8 間分店，零售銷售錄得 0.3%的按年增長。