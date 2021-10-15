習近平發文談共同富裕　要求加大反壟斷監管　避免內卷躺平

「共同富裕」是中國的重要戰略方向，中共機關刊物《求是》雜誌10月16日將發表中共中央總書記、中國國家主席習近平的重要文章《紮實推動共同富裕》，這是習近平今年8月17日在中央財經委員會第十次會議上講話的一部分。

習近平日前詳述如何促進共同富裕，他強調首先是鼓勵勤勞創新致富，防止社會階層固化，暢通向上流動通道，避免「內卷」、「躺平」。

文章指出，共同富裕是全體人民共同富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要深入研究不同階段的目標，分階段促進共同富裕。

「到『十四五』末，全體人民共同富裕邁出堅實步伐，居民收入和實際消費水平差距逐步縮小。到2035年，全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，基本公共服務實現均等化。到本世紀中葉，全體人民共同富裕基本實現，居民收入和實際消費水平差距縮小到合理區間。」

他表示，要抓緊制定促進共同富裕行動綱要，提出科學可行、符合國情的指標體系和考核評估辦法。要抓好浙江共同富裕示範區建設，鼓勵各地因地制宜探索有效路徑。

文章強調，要加強公益慈善事業規範管理，完善稅收優惠政策，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會。要清理規範不合理收入，加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理，整頓收入分配秩序，清理借改革之名變相增加高管收入等分配亂象。要堅決取締非法收入，堅決遏制權錢交易，堅決打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為。

形成橄欖型分配結構

習近平稱，要擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構。

他指出，要着力擴大中等收入群體規模，加強對高收入的規範和調節，要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理。要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。

完善住房供應和保障體系，堅持房住不炒、租購並舉，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給，重點解決好新市民住房問題。

習近平還強調，實現共同富裕要盡力而為量力而行，政府不能什麼都包，重點是加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設，堅決防止落入「福利主義」養懶人陷阱。