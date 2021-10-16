富途兩日暴瀉近25%　遭官媒接連批評　分析：或須延後第二上市

繼日前官媒《人民網》發文點名評批跨境互聯網券商後，財經官媒《證券時報》亦有報道指，從接近監管部門的人士處了解到，按照所有金融活動均應全面納入監管的要求，中國證監會等監管部門正著力完善相關監管規則，將依法對此類活動予以規範，加強監管執法，全面保護投資者合法權益。

富途控股（美：FUTU）周四及周五分別大跌12.4%及13.6%，兩日累跌近25%，股價挫至63.73美元，創近今年新低。老虎證券（美：TIGR）周四大瀉21.2%後，周五再跌3.3%。

人民網的文章提到，在《個人信息保護法》明確了個人信息跨境提供規則的背景下，內地公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商將要面臨的新考驗。

中原資產管理聯席投資總監洪龍荃表示，目前仍要留意有關跨境互聯網券商的進一步發展。

洪龍荃：或意味打起「前哨戰」

針對《個人信息保護法》的影響，中原資產管理聯席投資總監洪龍荃表示，對富途等跨境互聯網券商初步作出研判，富途本應是境外公司，該不受國內落實的《個人信息保護法》影響，但由於現在處於政策敏感的環境，只要任何風吹草動都會令投資者感到十分擔心。

除了《個人信息保護法》之外，證券時報的報道重點之一，是除合格境內機構投資者（QDII）和滬深港通機制外，證監會未批准任何境內外機構提供「跨境炒股」服務。而人民網的報道，亦有提到在富途開戶及經銀行匯款的程序。

洪龍荃則認為，由於從內地投資者在券商開戶後，從內地的帳戶匯款至境外，需要經過銀行，意味「跨境炒股」問題並非僅出於富途等券商身上，而是銀行批准匯款境外。他強調，目前仍要留意進一步發展，更要關注的是，是次針對跨境互聯網券商是否意味即將打起「前哨戰」，反映中央不願境內居民投資海外例如美股，這將會是更深層次的問題。

富途2019年在美國掛牌。

艾德證券期貨聯席董事陳政深看法較為悲觀，他認為是次對富途影響重大，首先官媒發文即闡述官方立場，根據以往不同行業受官媒批評後，都要面臨重大整改，相信今次亦不例外。

另外，陳政深指出是次問題並非出於富途在美上市，而是富途在美申請的牌照受到美國證交會（SEC）監管，當中包括承銷（Underwrite），他點出由於國內投資者對「打新」需求殷切，故此富途能夠提供的服務對於內地投資者而言十分吸引。

跌至30美元或更低不為奇

雖然富途在官媒發文當日火速回應，但陳政深認為難以力挽狂瀾，無法抒解市場對今次監管的憂慮。他續指，富途的用戶數目逾千萬，「香港人口都無咁多」，相信有逾半是內地客。若中央嚴厲監管，相信對富途的盈利模式帶來重大不利影響。

股價方面，富途從今年高位204.25美元反覆回落至最新的63.73美元，陳政深直言再跌至30美元亦不足為奇，「之前升得咁急，依家無晒憧憬，無技術面可言，參考性亦唔高」。

富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉接受《香港01》訪問時曾指，富途擁抱監管制度，股東無須擔心富途因監管風波受到嚴重影響。（受訪者提供）

傳回港第二上市 陳政深：或要延後

據報，富途已經籌備回港第二上市，更有傳10月初作有關公布，由高盛及瑞銀擔任安排行，計劃今年底前掛牌，集資約10億美元，相當於78億港元。陳政深認為，在第二上市之前出現這個不利消息，恐怕上市委員會將對此作詳細了解，估計富途第二上市計劃有可能押後，「成個故事都唔同晒」。

有網民在討論擔心在富途的戶口會否受到影響，陳政深則認為無須擔心，始終富途實力雄厚，從螞蟻上市失敗富途退回孖展利息一事已可見其實力，加上富途在香港及美國都是受到當地證監會保障，其中香港的賠償上限達50萬元。

富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉9月初接受《香港01》訪問時，曾向投資者派「定心丸」，強調富途擁抱監管制度，「富途既是上市公司，又是持牌機構，一向內部標準都很高」，揚言富途的股東無須擔心富途因監管風波受到嚴重影響。