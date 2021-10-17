陳茂波：與灣區協同發展　從航運及物流實現香港經濟可持續性

財政司長陳茂波今（17日）發表網誌，表示香港會更積極融入國家發展大局，和大灣區城市協同互惠發展，推動貿易、航運及物流業發展，共建國際一流灣區和世界級城市群，在服務國家的同時，實現香港經濟的可持續發展。

陳茂波表示，上星期出席第130屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」），並在「珠江國際貿易論壇」中介紹香港的機遇和優勢。

陳茂波上周出席廣交會，並在首屆「珠江國際貿易論壇」其中一個分論壇作開幕致辭。（陳茂波網誌）

第三跑道落成 料每年可處理航空貨物吞吐量逾900萬噸

陳茂波指出，香港一直推動現代物流業的發展，提升香港作為區域物流樞紐的競爭力，尤其是在提供高增值服務及處理高價值貨品方面。隨着大灣區外貿漸進，尤其是電子商貿發展、消費者需求、時尚品味變速、外商訂單批量頻密、付運時間急趕等現象，區內廠商對航空貨運服務的需求增加，因此香港必須投資這方面的領域優勢。

他提到，香港機場管理局將在機場貨運區興建一座高端物流中心，以推動高增值的第三方物流服務，預計在2023年投入運作。同時也準備重建香港國際機場的空郵中心，引進先進設備，提升其效率及容量，並研究引入策略性合作夥伴，提升競爭力。隨着2024年香港機場三跑道系統啓用，每年處理的航空貨物吞吐量將超過900萬噸，可滿足未來10多年的需求。

第三跑道全長3,800米，跑道瀝青鋪設工程於今年6月已完成。（機管局提供）

於大灣區打造多個航空物流基地

此外，他續稱，在推動區域物流發展上，會與大灣區城市協同發展，取得更大效益。機管局正計劃在東莞設立「香港國際機場物流園」，同時在機場三跑道新填海區設立「空側海空聯運貨運碼頭」，創造嶄新的全產業鏈合作模式，讓內地出口貨物可在設於東莞的物流園完成清關、安檢等手續，通過海路運送至香港國際機場禁區的貨運碼頭，直接轉運到世界各地。至於進口內地的空運貨物，也可以通過同一渠道，直接由香港國際機場禁區運到東莞，再分送各地。

他又提及，香港將會繼續尋求與更多貿易夥伴簽訂自貿協定，在國家商務部的支持下，正爭取盡早加入RCEP，協助港商和投資者開拓更大的市場。而政府亦會協助香港青年人更好把握大灣區機遇。