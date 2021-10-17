許正宇：加強規管SPAC集資規模等　增加監管可持續性

最新一份《施政報告》提出設立特殊目的收購公司（SPAC）的上市制度，財經事務及庫務局長許正宇出席電台節目時表示，政策目的是吸納優質的SPAC來港上市，是以質量考慮行先；為加強保護投資者，目前並不容許散戶參與，建議只限專業投資者參與買賣，當局亦會規管集資規模、發起人等。

對於相關政策建議相比其他國家會否過於保守，許正宇指，當局要增加監管模式的可持續性，聚焦吸納優質的SPAC，同時增加集資渠道。他又形容，創科與金融是「你中有我，我中有你」，當局已經透過不同政策，包括上市改革、引入基金遷冊制度、稅務寬免等協助初創企業。

盡快完成研究港股通南向交易以人民幣計價

《施政報告》提及，政府正研究容許「港股通」南向交易的股票，以人民幣計價。許正宇相信政策能增加市場效率、減少交易成本及匯率的不確定性，令人民幣生態圈更豐富，並指當局會盡快完成研究。

他又指，人民幣國際化是恆久的議題，當局要持續推出更多人民幣產品，增加供應，同時造就更大需求。至於被問到，市場聯通之後，兩地的股票價格會否調整，以收窄差距，許正宇表示，目前很難一概而論。

不擔心「北部都會區」資金不足

另外，就《施政報告》中提出的「北部都會區」計劃，許正宇認為，無論如何都值得做。他又指，本港以往發展土地或沙田新市鎮，資本來源不一定全數來自政府，可以從私人資本或者公私合營方式，故不擔心「北部都會區」計劃資金不足，反而要找一個效益最好的方案，充分調動公家和私人資本。