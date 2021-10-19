聯儲局「炒股風波」停不了　鮑威爾交易泄露　大跌前拋售大量股票

聯儲局官員「炒股風波」事件持續發酵。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）股票交易訊息被泄露，其中他在10月1日出售了價值100萬至500萬美元的ETFVTI最受關注。

《華爾街見聞》報道，此前，波士頓聯儲主席羅森格倫（Eric Rosengren）和達拉斯聯儲主席卡普蘭（Robert Kaplan），在9月初發布的披露其個股交易後已相繼辭職。隨後，又爆出聯儲局副主席克拉裏達（Richard Clarida）在2020年2月27日將100萬至500萬美元的債券基金變現，並買入了股票基金，備受市場爭議。

在本次泄露的2020年26筆交易中，最受關注的就是鮑威爾於2020年10月1日從他的個人賬户中出售了價值100萬至500萬美元的股票。此前沒有報道過鮑威爾出售VanguardTotalStockMarketIndexFund的股票（簡稱是VTI）。此次出售發生在道瓊斯工業平均指數大幅下跌之前。

聯儲局議息會後 鮑威爾拋售VTI

鮑威爾的兩次對VTI的大幅拋售分別是在9月21日（即聯儲局2020年9月15日至16日FOMC會議後幾天）來自VTI的另一筆50至100萬美元交易；另外一筆則是與財政部長努欽（Steven Mnuchin）進行了四次接觸的10月1日當日。

鮑威爾的股票出售是在當時特朗普總統對急需的新經濟刺激計劃猶豫不決的背景下進行的。會議記錄顯示，鮑威爾在10月1日與財政部長努欽進行了四次接觸。當日，鮑威爾拋售大額VTI。此前，鮑威爾一直在向政府施壓以支持更多的財政刺激措施，這樣拯救經濟的唯一責任就不會落在聯儲局和貨幣政策上。

在10月6日的一次演講中（即拋售後第5天），鮑威爾在出售股票後警告說，如果不採取刺激措施，可能會產生「悲慘的」經濟後果。他說：「擴張還遠未完成……支持太少會導致復甦乏力，造成不必要的困難。」

此外，鮑威爾還在2020年進行了其他幾筆較小的股票和債券交易：12月18日（即聯儲局12月16日FOMC會議後兩天），在MSCIEAFEETF（EFA）等基金中，鮑威爾賣出了1.5萬美元至5萬美元；在RUT羅素2000ETF和高盛(413.69,7.62,1.88%)美國股票紅利和溢價基金（GSPKX）中，鮑威爾賣出10萬美元至25萬美元。

鮑威爾淨資產或高達5500萬美元

眾所周知，鮑威爾是一位千萬富翁，根據鮑威爾的2020年財務披露聲明，其淨資產在2000萬美元至5500萬美元之間。他職業生涯的大部分時間都在華爾街工作，尤其是在凱雷，他在1997年到2005年期間是那裏的合夥人。他的文件證實了他的巨大財富。

有媒體評論稱，個人財富沒有錯，但對於鮑威爾來說可能是個問題，因為泄露的文件揭示了許多其他資產，其大量持有並拋售的數百萬美元的SPYETF（追蹤標普500的ETF），這一資產顯然受到聯儲局的公告和決定的影響。

白宮任命關鍵時點連任危機

鮑威爾拋售被曝光前，兩名聯儲局地方聯儲主席已經在爆出交易股票的爭議後宣佈辭職，由此引發的聯儲局高官炒股或持倉備受爭議，而此時又恰逢白宮決定是否任命鮑威爾連任聯儲局主席的關鍵時點。

PredictIt的調查顯示，最近幾個月，鮑威爾獲得重新提名的幾率在80%到90%之間徘徊。因為「炒股風波」等事件，重新提名幾率一度降到61%。

知名戰鬥機民主黨參議員沃倫ElizabethWarren此前曾多次「炮轟」鮑威爾，稱其為「危險人物」並致信要求美國證券交易委員會主席GaryGensler徹查「有道德問題的交易」的合法性。