萬達商管獲中證監批准　可向港交所申請上市

萬達商管上市已獲得中證監批准，近期證監會將正式出具「H股發行批覆」，即萬達商管可以向港交所遞交上市申請表格，進入赴港IPO的實質性階段。

證監會官網資料顯示，8月20日，證監會國際部披露，已接收珠海萬達商業管理集團股份有限公司提交的《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》材料。8月26日，證監會出具補正通知，10月9日證監會接收補正材料。10月11日，材料已經獲得受理。

早在2015年9月，萬達商業就向中國證監會遞交了招股書。當時萬達商業擬上市的資產以商場（包含商場管理運營）、酒店（包含酒店管理運營）和文旅項目三類為主，房地產屬性濃厚。此後受到房地產調控政策的影響，萬達商業開始調整業務，轉型輕資產

今年3月24日，大連萬達商業管理集團股份有限公司公告，宣布從A股IPO隊伍中撤退。當時公告稱，基於對自身戰略的研判，決定對公司從事輕資產商業運營、科技、數據、人員等相關資源進行重組，以盡快實現境內外上市，因此決定撤回A股IPO申請。

早前有報道指，萬達商管港IPO的集資規模達約30億至40億美元（折合約234億至312億元），安排行包括中信証券、瑞信及摩根大通。