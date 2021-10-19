馬斯克身家拋離巴菲特一倍　發推文建議股神投資Tesla

特斯拉（Tesla）創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）最近重奪全球首富之位。馬斯克在一條Twitter評論中戲言，「股神」巴菲特可能應該考慮投資特斯拉，以追趕他與馬斯克之間日漸擴大的財富差距。

《新浪美股》周二（19日）報道，馬斯克是在回覆一條有關他的身價達到2,360億美元，超過巴菲特和比爾-蓋茨總和的推文中說這番話的。他寫道：「或許巴菲特應該投資特斯拉，哈哈。」

據彭博億萬富翁指數，巴菲特目前身價為1,030億美元，馬斯克的身價比他高出一倍多。

不過，馬斯克可能並不真的指望巴菲特會成為特斯拉的股東，因為眾所周知，這位91歲的傳奇投資者喜歡在股市中尋找便宜貨，並堅持做他了解的生意。自2020年初以來，特斯拉的市值累增近10倍，該公司在人工智能和比特幣上押下了大筆賭注。

曾反對巴郡於德州建天然氣發電廠

這位特斯拉CEO以前也曾與巴菲特發生過分歧，最近一次是他反對巴郡在德克薩斯州建造10座天然氣發電廠，以應對該州的下一次電力危機的提議。

雖然馬斯克過去曾引用過巴菲特的話，但他承認自己並不是這位投資者的「最大粉絲」。他說，整個巴郡的資本分配「有點無聊」，並質疑巴菲特「慈祥的老爺爺」的形象。

在特斯拉2018年的一次財報電話會議上，馬斯克還稱巴菲特關於經濟護城河——即持續的競爭優勢，比如一個受歡迎的品牌或專利技術的理念是「差勁的」。他認為，一個公司的創新速度才是其競爭力的關鍵決定因素。

巴菲特在當年的巴郡年度股東大會上為這一概念進行了辯護。他指出，Geico的低成本，以及消費者對可口可樂和士力架（Snickers）等品牌的忠誠度，都是有力的護城河，可以將競爭對手拒之千里。

曾獲股神稱讚

他打趣說：「埃隆可能會在某些領域顛覆一切。但我覺得他不會想在糖果領域和我們競爭。」他指的是巴郡旗下的喜詩糖果（See's Candies）。

馬斯克在推特上回應稱：「我要開一家糖果公司，這將是驚人的。」

巴菲特此前曾稱讚馬斯克是一個「了不起的人」，但也表示，他「還有改進的空間」，應該更有選擇性地發推文。