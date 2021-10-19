馬雲最新行蹤曝光　在港會友後轉飛西班牙　南早：考察農業技術

阿里巴巴創辦人馬雲行蹤備受關注，10月12日有報道指他在香港會友後，有本地傳媒報道，馬雲上周六（10月16日）已飛往西班牙，目前正身處其本人的超級遊艇上，跟一班富豪朋友度假。

據《東周刊》報道，馬雲是在上周六凌晨在香港乘夜機出發飛往西班牙，同行還有多名富豪好友及科技界大亨，分乘兩部私人飛機，一前一後前往。

報道還說，馬雲日前現身西班牙，又旋即登上一艘超級遊艇，與同行好友出海度假。據悉，他們是從西班牙東部的伊維薩島啟航。

南早：在歐洲考察農業

直至傍晚，據《南華早報》報道，馬雲於西班牙考察有關農業和環境的技術，是他一年多以來的首次海外之旅；而他飛往歐洲之前，則在港與家人度過「私人時間」。

據報在港行程排得密麻麻

據了解，馬雲短暫留港期間，行程排得密密麻麻。知情人士透露，他曾經於友人去粉嶺高球會打球，亦先後與多名香港富豪及商業夥伴密會，「他們有沒有洽談生意大計不得而知，但馬雲在港期間，飯局幾乎一個接一個，更不時與出席的朋友打撲克和唱K。」據悉其中一個飯局，是在皇朝會私人會所設宴。

消息人士透露，馬雲自去年10月，旗下螞蟻集團上市計劃被叫停後，市場即盛傳他被「禁止出境」，在大陸亦只能作有限度活動，因此他本月首次在香港露面，令財經界十分矚目。如今轉飛歐洲，讓「鬆綁」消息進一步傳開，加上阿里巴巴股價谷底反彈，外界預計馬雲接受連串整改接近完成，其「禁令」或獲得解除。