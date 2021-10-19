中銀「跨境理財通」入場門檻低　北向通產品回報約5%

中銀「跨境理財通」今日正式啟動，中銀香港（2388）上午已經為數以百計客戶開通南向通以及北向通，中銀副執行總裁龔楊恩慈表示，跨境理財通服務能在三方面推動整體金融發展，分別是提升中港資金雙向流通活躍度、進一步開放內地資本市場、以及把人民幣推向國際化。

中銀香港就南北向通推行超過100種產品，南向通主要推行各類中低風險產品，個人數字金融產品副總經理周國昌表示，南向通客户着重長遠而穩固的投資，因此主要推行三類產品，分別為ESG類型投資產品、與中產階級主題有關的產品如健康醫療等以及聯動國內的產品如有關一大一路、大灣區等等。至於北向通客人對固定收入產品較有興趣，中銀與十多家基金公司合作提供「R1-R3」風險產品，公開募集證券投資基金，以及與內地理財公司合作，提供1至3類風險的非保本淨值化理財產品。

周國昌表示，香港客戶對服務需求熱切，「根據金管局最近數字，香港市民人民幣存款達8,500億元，按年升逾三成，而中銀客戶人民幣交易年初至今更升達七成。」他表示，香港大部份人民幣穩健產品回報為2至3%，而這次中銀「跨境理財通」推出的產品則達到4至5%。

周國昌又指，南向通客戶的資產計價主要以人民幣為主，因此中銀「跨境理財通」可以讓這些客戶能夠妥善地進行資產分配以及風險管理，「客戶亦可以管理不同貨幣的資產，我們預計部份客戶對股債類基金有興趣，因此亦提供這些類型的產品供客戶選擇。

個人金融及財富管理部總經理陳文指出現時處於後疫情經濟回復加上低息的投資環境，客戶在理財通所投資的產品是處於非常低的風險，「我們所針對的投資者是已穩健資產配置為主，因此產品都是長期投資為主並不是炒波幅，讓客人在不同的經濟周期以及利率走勢下得到穩健的回報。」