阿里雲續領跑　推自研倚天710晶片　力攻卡脖子難關｜企業熱評

中國務求解決晶片「卡脖子」的核心技術，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲今日舉行雲棲大會，正式發布由旗下全資半導體公司「平頭哥」研發的伺服器芯片「倚天710」，為首款使用Arm架構的伺服器芯片應用5納米芯晶片製程。阿里由平台經濟起家，至現時自研晶片、處理器等，務求軟件、硬件並駕齊驅。

據阿里雲介紹，在「倚天710」晶片架構上，基於最新的ARMv9架構，內含128個CPU內核，主頻最高達到3.2GHz，能同時兼顧性能和功耗。在內存和接口方面，「倚天710」集成業界最領先的DDR5、PCIe5.0等技術，能有效提升芯片的傳輸速率，並且可適配雲的不同應用場景。在標準測試集SPECint2017上，倚天710達到440分，超出超過業界標杆20%，效能比提升50%以上。

不過，阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒表示，「倚天710」不會向外出售，主要是阿里雲自用，而阿里雲商業策略是「一雲多芯」和「做深基礎」，「倚天710」希望滿足客戶多樣性的計算需求，並將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作夥伴保持合作，為客戶提供更多選擇。

張建鋒表示，「倚天710」不會向外出售，主要是阿里雲自用。（圖片來源：阿里巴巴官網）

去年揚言斥資二千億發展雲業務

阿里巴巴近年大搞雲業務，並相信雲端工作和處理將成大趨勢。於2020年，阿里雲宣布未來3年再投放2,000億元人民幣，用於雲操作系統、服務器、晶片、網絡等重大核心技術研發，以及面向未來的數據中心建設。

據阿里巴巴2021財政年度業績顯示，來自雲計算業務的收入按年增長50%至601.2億元（人民幣‧下同），佔整體收入約8%。不過，截止3月底止三個月的當季收入增長放緩，收入按年增長 37%至167.6億元，主要由於來自互聯網行業的單一頭部客戶收入下降，而市場有傳所流失的重大客戶為字節跳動。唯獨好消息是其雲計算業務經調整EBITA為盈利約3億元，成功扭虧，經調整EBITA利潤率為2%，並在6月底的當季保持其利潤水平。

阿里巴巴是繼亞馬遜AWS和華為後，全球第三家擁有自研Arm服務器芯片的雲計算廠商。市場有指，亞馬遜在下月有機會再發布新一代Arm服務器芯片，令阿里巴巴的「倚天710」優勢未必會如預期的明顯。然而，「倚天710」仍是阿里、甚至是中國的一個重大突破。補充一點， 亞馬遜（美：AMZN）在2018年，發布基於Arm架構的首款AWS Graviton芯片及相關雲服務，2019年底發布第二代Arm芯片。另外，華為在2019年亦推出基於Arm架構的服務器芯片鯤鵬920和泰山服務器。

官媒《人民日報》形容，「倚天710」代表中國企業在高端晶片上的新突破，面對「卡脖子」領域，越來越多中國企業投身科研邁出探索步伐，「在實現科技自立自強的技術長征路上，期待更多中國企業、社會力量加入科技創新的星辰大海」。

「倚天710」採用目前最先進的5nm工藝製程，由128個Arm核驅動，主頻可高達3.2GHz。（圖片來源：阿里巴巴官網）

「平頭哥」主理晶片等硬件研發

阿里巴巴計劃打造由上而下的雲端一體化系統，促成「平頭哥」在3年前的誕生。阿里巴巴於2018年雲棲大會上宣布，成立晶片公司「平頭哥」，屬阿里的全資半導體晶片業務主體，旗下擁有「端雲一體」全線產品系列，涵蓋數據中心人工智能晶片、處理器IP授權等。

「平頭哥」目前已經推出多款產品，例如玄鐵系列處理器（於2019年7月發布）和人工智能晶片含光800（於2019年9月發布）。目前，玄鐵系列處理器出貨超25億顆，擁有150多個客戶、超500個授權數，已成為國內應用規模最大的國產CPU。

是次雲棲大會同時提及到玄鐵RISC-V系列開源版，包括玄鐵E902、E906、C906、C910等4款量產處理器IP，以及基於玄鐵的多操作系統的全線軟件及工具。開發者可通過平頭哥Github和芯片開放社區（Open Chip Community）下載玄鐵源代碼，在此基礎上，實現開源EDA協同，創新硬件架構，豐富軟件應用生態。

雖然玄鐵RISC-V系列處理器支援AliOS、FreeRTOS、RT-Thread、Linux、Android等操作系統，並已成功應用於微控制器、工業控制、智能家電、智能電網、圖像處理、人工智能、多媒體和汽車電子等領域，可是，目前RISC-V架構面臨應用碎片化、開發效率低、軟硬件適配難等問題，軟硬件生態尚未成熟。

阿里雲佔中國市場近34% 佔全球近一成

根據 Gartner 最新發布的統計，指出2020年全球基礎設施即服務（IaaS）市場達到643億美元，按年增長40.7%，其中，亞馬遜仍在IaaS市場排名第一，市場份額為41%。其次分別是微軟、阿里巴巴、Google和華為，市場份額分別為19.7%、9.5%、6.1%及4.2%。而就Canalys發布了中國雲計算市場2021年第二季度報告，阿里雲、華為雲、騰訊雲和百度智能雲分別以33.8%、19.3%、18.8%、7.8% 的市佔率，可見阿里雲大幅拋離其他企業。

阿里如今發布自研晶片，能成功突破一大難關，並正進一步在雲業務上領放同業。