英超球隊狼隊獲美國投資公司Peak6入股

復星國際（0656）宣佈，正式成立復星體育經營實體，公司已完成收購復娛文化旗下遊戲、電競、體育等核心運營資產及管理團隊合併交易事宜。同時，體育產業集團已獲得來自美國芝加哥金融及科技集團Peak6 Group LLC的戰略投資。

復星指，是次獲得Peak6投資後，會繼續深化其體育、電競及遊戲業業務的環球產業佈局。復星體育更以狼隊IP為基礎，創立WWFC潮流運動品牌，並組織狼隊球迷之夜等活動，成為中國足球協會中國隊獨家授權伙伴，開發授權產品。

復星體育亦成立電競品牌Wolves ESports，並且在《王者榮耀》、《QQ飛車》、《第五人格》、《決勝時刻》及《足球在線4》分5隊出賽。其更在較早前收購重慶QGhappy，並重新命名為重慶狼隊，進一步擴大電競業務。

是次參與購入狼隊的Peak6，是北美老牌電競豪門Evil Geniuses擁有者。復星體育以此，促使狼隊與 Evil Geniuses深度合作，進而進軍北美電競市場。Evil Geniuses電競戰隊創立於1999年，曾奪第五屆DOTA2國際邀請賽《Ti5》的冠軍。

復星體育董事長施瑜表示，與PEAK6雙方具有巨大協同能力，希望通過Peak6的賦能，進一步拓展公司在體育、電競等核心業務版圖以及運營能力，助力復星體育成為具有全球影響力的成功的體育產業集團。

他指出，此次重組完成後，通過復星生態賦能，將迎來高速發展的契機，同時通過向復星體系內其他成員企業品牌相互賦能，從而獲得更大的協同效應。