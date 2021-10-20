郭樹清：強化反壟斷和防止資本無序擴張

如何強化反壟斷和防止資本無序擴張？金融又將如何為高質量發展助力？中國央視新聞對中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清進行了專訪。

郭樹清說，總體上中國金融業競爭程度很高，但在金融某些領域、某些環節也存在突出的壟斷和不正當競爭問題。

郭樹清表示，真正打破壟斷、防止不正當競爭、防止資本無序擴張正是為了保護知識產權，保護勞動者、經營者各個社會主義建設者大家各自的合法權益、合法利益不受任何損害。

郭樹清表示，按照黨中央、國務院決策部署，為了構建新發展格局，實現高質量發展，金融管理部門及時開展金融領域反壟斷和反不正當競爭整治。

郭樹清指出，在工作原則上我們要求堅決打破壟斷，嚴格依法監管，堅持穩中求進，促進健康發展，我們「一行兩會一局」對14家網路平台金融領域的問題要求他們進行整改的，大概有一千多個問題，大部分的問題都得到了積極的回應，一半左右已經落地了。通過守正創新、依法依規才能夠做到規範和發展並重，既規範又發展，不是說規範不發展了，也不是光講發展不規範，實際上也損害發展。

此外，到今年8月末，民營企業貸款餘額達52.5萬億元人民幣，較年初增長11.5%；今年已為7000多萬户民營企業發放貸款，貸款户數增長30%。郭樹清表示，下一步將繼續推動金融機構更好服務民營企業，助力經濟高質量發展。

郭樹清表示，進一步推動中小銀行分支機構下沉到社區、下沉到企業登門拜訪。另一方面就是用好數字化的手段，使好的企業都能夠得到更便利的金融服務。