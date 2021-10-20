人民幣升破6.4關　利兩大受惠板塊　阿里攻晶片有睇頭｜港股早評

美匯回落至93.8，人民幣連續第3日升值見近4個月以來最強，帶動港股終重上50天線，是逾三個半月來首次。港股今日料在二萬六關前先行整固。股份方面，可以關注一眾人民幣升值受惠股，以及阿里巴巴（9988）在晶片研發的新進展。



人民幣走高 有利航空及內房股

在岸及離岸人民幣齊齊走強升穿6.4關口，同見近4個月以來最強，分析指出主因美元指數回落，加上人民幣國債息率近日亦初步見底，支持人民幣等非美元貨幣走高。

對於人民幣短線走強，投行中金表示則表示，近期走弱的美元、強勢的中國出口以及資金的流入，主導了最近的人民幣走強。中長期來看，在美元重新走強、中國貿易收支平衡化以及貨幣政策寬鬆的可能性的背景之下，人民幣持續升值走強為小概率事件。

人民幣走高 有利航空及內房股（資料圖片）

大摩指內房吸引 薦潤地龍湖和融創

投資策略上，投資者可留意，人民幣走強對航空股及內房股有利好，因這類企業在境外持有大額美元債，而收入貨幣是賺人民幣，人民幣升了多少，賺了的匯價差變相是還少了錢。

不過，由於現時內房行業仍然受到中國恒大債務問題拖後腳，因此，只宜低位收集而不應高追，選股上可參考投行大摩日前的報告，大摩日前將內房行業觀點提升至「吸引」，並重申吸引看法，認為違約風險和房地產市場的疲軟已經在很大程度上被市場反映，內房股對政策放鬆作出反應的可能性變得更大，重申保利發展、華潤置地（1109）、龍湖（0960）和融創（1918）為行業首選。

阿里雲智能總裁兼阿里巴巴達摩院院長張建鋒。

郭樹清指14家互聯網平台整改 大部分問題有積極回應

另一方面，中國銀保監會主席郭樹清接受中央電視台專訪時表示，針對金融反壟斷和防止資本無序擴張的實際需要，已取得初步成效。同時又指出，監管部門要求14家互聯網平台進行整改的金融領域問題大概1,000多個，大部分問題都得到積極回應，其中一半左右已經落地，今年年底前將取得更顯著的實質進展。

從最高層官方的說法可見，內地對於互聯網平台在金融領域的整改正在按序進行，可以預期年底之前，在互聯網金融範疇將繼續有進展，相信會是要求互聯網巨頭間要放開壁壘，進一步聚焦在打破支付系統市場的壟斷上。

阿里攻晶片研發 美股急升逾6%

不過，除了金融監管外，市場亦不應輕視科網巨頭的其他科技及研發業務進展。阿里巴巴（9988）旗下阿里雲今日舉行雲棲大會，正式發布由旗下全資半導體公司「平頭哥」研發的伺服器芯片「倚天710」，為首款使用Arm架構的伺服器芯片應用5納米芯晶片製程。阿里由平台經濟起家，至現時自研晶片、處理器等，務求軟件、硬件並駕齊驅。

受新研發刺激，阿里巴巴美股昨日急升逾6%，收報177美元，較港股收市價高出近5%。