Facebook據報為顯示專注構建「元宇宙」　計劃公司層面改名

「元宇宙」（Metaverse）成為美國社交網絡企業Facebook（美：FB）最感興趣的項目。外媒引述消息人士報道，公司計劃下周改名，以反映其專注於構建「元宇宙」的關注。

據美國科技媒體《The Verge》 今日（19日）報道，據知情人士透露，Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）計劃在10月28日的公司年度Connect大會上，談論改名事宜，不過有可能提早公布。改名後，Facebook可能重新定位為母公司旗下的眾多產品之一，該公司負責監管 Instagram、WhatsApp、Oculus 等應用程式。

冀擴展至虛擬實境

「元宇宙」概念很廣泛，簡單來說，它是互聯網的下一個階段，是由增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D）、人工智能（AI）等技術支持的虛擬現實的網絡世界。按照朱克伯格的設想，即是將現在Facebook、Instagram、WhatsApp的社交體驗，進一步從虛擬平面，擴展到虛擬實境。

據悉，Facebook 一位發言人拒絕就報道發表任何評論。

Facebook早前亦宣布，計劃未來五年在歐盟創造10,000個新的高技術工作崗位，以推動開發「元宇宙」技術。