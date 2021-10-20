全球汽車業再臨新挑戰　鎂供應將陷不足或致大規模停工

在全球汽車行業還未走出「缺芯」的陰影之時，又一個新的風險襲來：缺鎂。

《財聯社》報道，由於中國鎂產量受限，歐洲的鎂庫存已經降低至極度危險水平。而鎂是生產鋁合金的關鍵原材料，後者被廣泛用於從汽車的變速箱、轉向柱、座椅框架和油箱蓋等各個方面。這意味着，如果鎂產量遲遲不能恢復，全球汽車產業將再度面臨大規模停工風險。

巴克萊分析師Amos Fletcher在研究報告中表示：「在鋁板和鋁坯生產中，沒有鎂的替代品…對鎂的下游需求有35%是車身板——因此，如果鎂供應停止，整個汽車行業可能都將陷入停滯。」

美銀證券分析師也在一份報告中表示：「鎂的短缺可能引發鋁的短缺，進而可能影響汽車產量……我們在這一點上強調，這種情況還沒有包括在我們的預期中。這個問題剛剛出現，還沒有汽車製造商對此發出警告。」

標普全球普氏能源諮詢公司（S&P Global Platts）報告顯示，美國最大鋁坯生產商Matalco上周已經告訴其客户，鎂的供應已經「枯竭」，如果這種短缺狀況持續下去，該公司明年將不得不削減鋁坯產量。

榆林市供電局停向鎂金屬企業供電

全球約85%的鎂產量來自中國，其中很大一部分來自陝西省榆林市。9月13日，陝西省榆林發改委發布《關於確保完成2021年度能耗雙控目標任務的通知》，主產區大部分鎂企50%產量受限，涉及鎂廠40餘家。9月20日，陝西省府谷縣政府發出《關於商請對府谷縣第一批能耗雙控重點調控企業停止供電的函》，要求榆林供電局從2021年9月20日開始，對府谷縣當地金屬鎂企業停止生產供電。

此輪限產將直接影響鎂整體供應量。美銀證券稱，由於鎂難以儲存（3個月後開始氧化），如果中國後續不盡快加大產量，全球鎂庫存在今年年底前可能會降至極低水平。

中國國家海關總署數據顯示，中國生產的鎂幾乎有一半出口到歐洲，其中很大一部分出口到德國。國際能源及大宗價格評估機構Argus Media的數據顯示，過去一個月，歐洲鎂進口價飆升75%，達到每噸9，000美元以上的創紀錄高位。