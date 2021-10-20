寶能系傳爆債務違約　涉款近30億人民幣　另有多項資產正放售

寶能系實際控制人姚振華已經面臨着債務違約的現狀，正着手出售其總部所在地深圳寶能中心。

據《澎湃新聞》報道，中炬高新20日披露的數據顯示，控股股東中山潤田目前存在着債務違約金額29.75億元人民幣。截至9月22日，中山潤田已累計質押所持有公司的全部股份168,121,710股，質押率達85.13%，佔公司總股本的21.1%。

穿透股權訊息，中山潤田的實際控制人為寶能系旗下的深圳市鉅盛華股份有限公司。中山潤田稱，目前正積極採取措施與債權人溝通，通過展期、分期支付等方式化解短期債務風險。

公告顯示，2021年末前到期的質押，控股股東擬到期贖回，資金通過股東相關方房地產銷售及項目出讓資金支付。到期項目質押融資餘額合計14.41億元人民幣，控股股東表示將優先解決質押到期資金，計劃將其所持公司持股中質押比例在2021年12月31日前降低至80%以下。

公司控股股東寶能集團合併報表總資產約8,300億元人民幣，剔除併表金融資產及負債後集團總資產約4,300億元人民幣，有息負債合計為1,927億元人民幣（包含銀行貸款、信託貸款、理財產品及發行的公司債券），對外擔保餘額308億元人民幣。

寶能集團稱，目前流動性壓力為階段性暫時性問題，正在積極調整資產結構，逐漸淡化房地產業在寶能集團的業務比例，提高資產流動性；通過人員優化、聚焦核心高端製造行業，提高集團整體的盈利水平及抗風險能力。其有息負債基本都有足值抵押物擔保。寶能集團正加快與相關金融機構溝通，目前已經與部分金融機構達成展期及續貸方案，努力保障不影響中炬高新控制權的穩定性。

截至目前，深圳市鉅盛華股份有限公司被法院執行7筆，執行金額98.1億元人民幣，寶能集團共被法院執行19筆，執行金額180.31億元人民幣；剔除交叉重複案件，控股股東及其控股股東共被執行金額180億元人民幣。

在出售的8個重點專項資產出售方面，寶能集團正啟動總部深圳寶能中心、舊改項目， 前海優質項目、物流園資產包項目等位於上海、深圳、廣州的8大資產項目出售。上述項目涉及商業物業、土地、商業綜合體、舊改及優質金融公司股權等，評估價值超1,000億元人民幣。寶能集團預計在3至4個月內，回款約200億元人民幣，寶能集團在公告中稱，有某項目已經簽約；其他項目正在簽約階段、 密切洽談或尋找意向方。由於項目體量較大，能否按計劃推進存在不確定性，項目存在出售進展不及預期的風險。