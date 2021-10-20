余偉文：要求金融業2023年前按框架作氣候變化披露

金管局總裁余偉文出席「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」致詞時表示，全球氣候暖化速度越來越快，應對氣候變化是全球的共識，各國政府都積極推動可持續發展的方法，尤其是亞洲地區，沿海地區多，且擁有非常龐大人口和經濟規模，因此所受的影響不少。

籲企業先做好風險管理 提高透明度

余偉文指出，企業應做好兩大風險管理，一是實體風險，二是過渡風險。他又指，金融業應將風險轉化綠色金融機遇；數據顯示，未來30年亞洲地區需要花上6萬億元氣候投資，才可達至全球暖化1.5度的目標，因此香港作為國際金融中心樞紐，理應以此作為切入點，推動低碳、綠色經濟市場。

余偉文表示，金管局會從幾方面推動綠色金融發展，先鼓勵及要求銀行業提高可抵禦氣候風險的能力，以及提升透明度，包括要求銀行業做有關氣候變化的壓力測試，建立氣候風險的內部能力，同時對外要做好風險及信息披露，讓市場掌握及評估企業項目和價值，避規投資風險，促進市場規律，鞏固市場的信心。

余偉文。（直播截圖）

要求銀行業2023年前 按框架作氣候變化披露

他又指，金管局已聯手其他金融監管機構設立小組，同意推動金融業不同範疇，在2025年前，按照G20氣候相關財務披露工作小組（TCFD）發出的框架下，作出氣候變化披露，甚至要求香港企業在2023年前作出第一次披露。他亦透露，港交所（0388）已編寫實驗指南，要求企業跟隨作披露，在中歐共用制定的綠色目錄推出後，香港亦會立即推行，但會因應香港環境作出修定，期望全球可以達成一致的標準。

余偉文期望，透過創造有利市場的配套，來推動金融市場變綠色。他指出，在發展綠色市場上遇到三方面的挑戰───數據、人才、成本。數據方面，余偉文稱，正統籌監管機構和相關部門、銀行、學術機構等，共同分享數據以加強協同效應；而人才方面，會集合各有關機構或亞洲央行，透過研討會來提高學術水平；成本控制方面，會借助政府幫助，致力補貼合資格有意發綠債發行人的部分成本。

余偉文指，作為外匯基金管理人，會優先選擇具ESG概念的投資。（資料圖片）

研究明年發零售綠債 冀提升市民參與度

余偉文又希望可以提升市場對綠色金融的認知，以及參與度。他表示，作為外匯基金管理人會履行負責任的投資，會逐步研究加大外匯基金於ESG的比例，如果遇到回報相若的項目，會優先選擇具ESG概念的投資。此外，會研究明年初會否發行零售綠債，以豐富香港綠色金融生態，希望藉此能提升市民的參與度，未來亦希望吸引更多大灣區企業來港發債。