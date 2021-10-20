劉鶴：內房市場風險可控　行業資金需求正得到滿足

中國國務院副總理劉鶴出席2021金融街論壇年會，談及房地產相關話題時表示，目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

據中國媒體《21世紀經濟報道》10月20日報道，劉鶴表示，統籌做好金融風險防控。要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

10月15日，中國人民銀行（央行）金融市場司司長鄒瀾在發布會上提到近期的恒大問題時表示，（恒大）集團總負債中，金融負債不到三分之一，債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體看，其風險對金融行業的外溢性可控。恒大問題在房地產行業是個別現象，金融部門將配合住建部和地方政府做好項目復工的金融支持。

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鄒瀾還提到，部分金融機構對於30家試點房企「三線四檔」融資管理規則也存在一些誤解，對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度上造成了一些企業資金鍊緊繃。

對於這種情況，中國人民銀行、中國銀保監會已於9月底召開房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護房地產市場平穩健康發展。

市場認為，後續銀行對房地產相關的授信可能會邊際好轉，按揭額度也可能放鬆，這有助於推動寬信用。