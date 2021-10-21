恒大物業交易告吹　復牌插8％　中國恒大更挫逾一成｜港股異動

中國恒大（3333）昨日（20日）公布，向合生創展（0754）作價200億元，出售恒大物業（6666）50.1%股權的交易已告吹。三間公司今日復牌。

中國恒大（3333）停牌前報2.95元，今日開市挫10.51%，報2.64元，成交額657.36萬元。

恒大物業（6666）停牌前報5.12元，開市亦挫8.01%，報4.71元，成交額1,735萬元。

合生創展（0754）停牌前報24.727元，今日開市升0.9%，報24.95元，成交額162萬元。

交易陷「羅生門」 恒大合生創展鬧翻

中國恒大早前公布擬出售恒大物業股權，惟20日公布交易告吹，恒大指10月12日從證監會以外的其他方所得信息，有理由相信買方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，遂於10月13日行使權利解除╱終止該協議。證監會執行人員已向公司表示，對以上事項不發表意見。

合生創展則表示，10月13日，合生發出買方通知要求賣方即中國恒大按照該協議履行其責任，但在同日接獲賣方通知，表示予以解除或終止該協議。公司不接受中國恒大所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。

合生：恒大訂立協議後提出修改付款條款

合生重申，至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，唯賣方於訂立協議後提出修改其中包括代價的付款條款，買方認為不可接受。此外，根據協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。合生不接受賣要求改為將代價先直接付給賣方，因為在未完成對目標公司的盡職調查，以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生表示，正為保障其與該協議相關的合法權益探討各種選擇，倘根據該協議的條款完成買賣銷售股份，買方將根據收購守則就收購銷售股份提出強制全面要約。

詳細報道：200億售恒大物業交易告吹 中國恒大與合生創展各執一詞