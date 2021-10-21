Tesla連續九個季度實現盈利　惟收入不及預期

Tesla（特斯拉）美東時間周三（10月20日）盤後公布了2021年第三季度財報，在中國工廠產能提高的助攻下，該公司連續第五個季度實現了創紀錄的營收，淨利潤再創新高的同時，連續第二次突破10億美元大關。特斯拉20日收盤漲0.18%，報865.8美元，盤後跌超1%。今年纍計上漲23%。

《財聯社》報道，財報顯示，特斯拉Q3營收為137.57億美元，超出市場預期的136.3億美元，GAAP規則下的淨利潤為16.18億美元，合每股收益1.44美元。

具體業務方面，特斯拉Q3汽車業務的收入為120.6億美元，該公司當季還從能源業務中獲得了8.06億美元的收入，服務和其他業務貢獻了8.94億美元的營收，包括汽車維護和維修、汽車保險等業務。

汽車銷量方面，雖然受困於零部件短缺，但特斯拉Q3依舊交付了約24.13萬輛汽車，較上年同期增長約73%，產量為23.78萬輛。Model 3/Y 是絕對銷售主力，共交付23.21萬輛，該公司還交付了9289輛Model S/X。

特斯拉預計2021年全年將向客户交付近90萬輛汽車，其目標是在去年近50萬輛的基礎上增加50%以上的交付量。

特斯拉在財報中表示，半導體短缺和港口擁堵等挑戰限制了其全速生產的能力。特斯拉CEO埃隆·馬斯克10月在公司年度股東大會上表示，特斯拉的供應鏈面臨巨大的成本壓力，不僅是晶片，該公司多條供應鏈均受到零部件短缺的限制。

馬斯克指出，零部件短缺是造成特斯拉產品延遲推出的原因之一。此前，特斯拉將其電動皮卡的推出時間延遲了大約一年，生產可能在2022年底開始。

根據特斯拉的規劃，其位於德州和德國的兩家超級工廠將在年底前正常生產Model Y汽車，從而進一步提高產能。

據特斯拉介紹，其德州工廠正在製造首批試產汽車，而德國工廠預計將在年底前獲得當地政府的最終許可。