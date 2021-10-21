發改委：擬將虛擬貨幣挖礦活動列淘汰產業

中國國家發展改革委網站發布關於修改《產業結構調整指導目錄（2019年本）》公開徵求意見的通知，擬在《產業結構調整指導目錄（2019年本）》淘汰類「一、 落後生產工藝裝備」「（十八）其他」中增加第7項，內容為「虛擬貨幣『挖礦』活動」。

《澎湃新聞》報道，實際上，2019年4月8日，發改委發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本，徵求意見稿）》中，就曾將虛擬貨幣「挖礦」活動列入淘汰類產業。不過，在當年11月6日發布的《產業結構調整指導目錄（2019年本）》正式版本中，原列入淘汰類產業的「虛擬貨幣挖礦活動」被刪除。

今年9月24日，國家發改委等11部門發布《關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的通知》（簡稱《通知》）稱，嚴禁新增虛擬貨幣「挖礦」項目，加快存量項目有序退出。同時，《通知》也預告，將「虛擬貨幣『挖礦』活動」增補列入《產業結構調整指導目錄（2019年本）》「淘汰類」。在增補列入前，將虛擬貨幣「挖礦」項目視同淘汰類產業處理，按照《國務院關於發布實施的決定》（國發﹝2005﹞40號）有關規定禁止投資。

10月8日，發改委就《市場準入負面清單（2021年版）》向社會公開徵求意見，其中提到對《產業結構調整指導目錄》有關措施的修訂，擬將虛擬貨幣「挖礦」活動納入淘汰類產業。