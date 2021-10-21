陳茂波：完善人民幣離岸生態系統　提供更多投資渠道

財政司司長陳茂波表示，會從多方面努力完善好人民幣離岸生態系統，提供更多以人民幣計價投資渠道及工具，以及穩妥高效滙兌、滙率風險和利率風險管理等財資管理服務，讓人民幣更好在離岸市場循環流動，發揮本港作為離岸人民幣市場的功能。

港處理全球約75%離岸人民幣結算

陳茂波出席活動致辭時表示，香港得到國家支持，成為舉足輕重的國際金融中心。香港是國際資本進入內地，以及內地資金走向世界的雙向管道。香港亦是全球最大離岸人民幣業務樞紐，處理全球約75%的離岸人民幣結算。他引述數據指出，本港人民幣存款超過8,500億元，佔全球離岸人民幣存款的60%。

陳茂波指出，滬港通、深港通、債券通及內地與香港基金互認安排等，受國際投資者歡迎。截至8月底，滬港通和深港通北向交易平均每日成交額達1,207億元人民幣，按年升34%。境外機構通過債券通北向通等渠道，持有內地債券數量已近3.8萬億元人民幣。

不斷推動人民幣產品發展

他又提及到，近期公布的「跨境理財通」和「債券通南向通」，以及深圳市政府本月在港發行離岸人民幣地方政府債券，豐富香港市場的人民幣計價金融產品，有助進一步發展香港為國際投資者配置人民幣資產的重要平台。

此外，陳茂波表示，將會推動離岸市場人民幣產品發展，更多元化的人民幣債券產品發行及債券交易，以及人民幣計價理財產品等。