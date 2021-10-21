微創機器人抽唔抽？　「IPO金手指」都進場　聶Sir：首周可升兩成

微創醫療（0853）旗下子公司微創機器人（2252）今日正式招股，全球發售3,620萬股，香港公開發售佔一成。每股H股發售價36元至43.2元，一手500股入場費21,817元。今日起接受認購申請，下周二（26日）截止，預計將於11月2日掛牌。摩根大通及中金公司為聯席保薦人。



「微創系」又一力作

微創醫療旗下有心脈醫療（上海：688016）、心通醫療（2160）及微創機械人，微創醫療上市多年，股價漲超4.12倍，上市首日更升97.48%，而心脈醫療首掛升2.42倍，心通醫療首掛升54.26%，「微創系」首掛表現從未令人失望。

此次微創機器人更引入「無寶不落」的高領資本入股，持股佔比達8.05%，為最大機構投資方。成立僅16年的高瓴資本，近年可謂吒叱本港IPO市場，更被喻為「IPO金手指」，由早年投資的騰訊 （0700） ，到近年重點轉戰的生物醫藥股，均取得不俗回報。

值得注意的是，微創機器人是一家未有收入的醫療器械公司，自成立以來已產生重大淨虧損，並預計將於可見的將來繼續產生經營虧損。截至今年6月底止中期，公司權益股東應佔虧損錄得2.41億元（人民幣，下同），按年擴大3.9倍。

2019年、2020年及2021年上半年，公司研發成本分別為6,190萬元、1.35億元及1.6億元，微創機器人預計在研產品的商業化規劃將繼續產生巨大且不斷增加的開支。

微創機械人引入高領資本入股，持股佔比達8.05%，為最大機構投資方。（高瓴資本網頁截圖）

中國手術機械人市場滲透率低

手術機械人主要分為腔鏡手術機械人、骨科手術機械人、泛血管手術機械人、經自然腔道手術機械人及經皮穿刺手術機械人。目前，腔鏡手術機械人為手術機械人最大的細分市場。而骨科手術機械人為另一個快速增長的細分市場。

而微創機器人於2015年創立，公司三款旗艦產品，即圖邁腔鏡手術機械人、蜻蜓眼三維電子腹腔內窺鏡、鴻鵠骨科手術機械人，均已被納入國家藥監局的創新醫療器械特別審查程序，有望近期開展商業化。

腔鏡手術機械人方面，據弗若斯特沙利文的資料，儘管中國市場對機器人輔助腔鏡手術的需求強勁，但截至最後實際可行日期，達芬奇Si及達芬奇Xi手術系統是僅有的由國家藥監局批准註冊的腔鏡手術機械人且在中國所有三級甲等醫院中使用的比例不足10%。

骨科手術機械人方面，據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，由MAKO Surgical Corporation（其後被Stryker Corporation收購）開發的RIO手術機器人為僅有的獲國家藥監局批准註冊的關節置換手術機器人。雖然鴻鵠為唯一一款由中國企業開發，配備自主開發機械臂的關節置換手術機器人，但中國的機械人輔助關節置換手術於2020年的滲透率為低於0.1%。

如此看來，中國擁有龐大、快速增長的手術機械人市場，患者人數龐大，但市場滲透率低，微創機器人亦稱中國市場普及手術機械人的進度或無法達到預期，且面臨行業龍頭競爭壓力，產品的研究、開發及商業化都受到嚴格監管。

中國手術機器人市場仍處於早期發展階段，但增長潛力巨大。（微創機械人招股書截圖）

聶Sir：首周可升兩成

雖然微創機器人公司產品不確定性大，但相較其他醫療公司，華盛證券分析師聶振邦表示，手術機械人始終是嶄新的市場，有獨特性，又屬「微創系」公司，再加上現時市況較9月轉好，投資微創機器人獲利的機會亦大增。

而從基石投資者的認購規模來看，聶振邦認為該股相當有吸引力，此次微創機器人引入包括高領資本在內的7位基石投資者，是次集資總額介乎13.03億元至15.64億元，基投合計申購7.4億元，以招股價下限價計算，7名基投認購規模達56.79%；以上限價計算，認購規模亦高達47.31%，反映機構投資者對公司前景有一定信心。

對於散戶而言，聶振邦指，該股一手入場費21,817元，價格不低，相信會是「坐貨」能力高的投資者進場，不過，該股全球發售3,620萬股，香港公開發售僅一成，即有362萬股，假如申購反應熱烈，就算觸發回撥機制，中籤率亦不會高。

鑒於近期「B仔股」上市表現不佳，他預料，微創機器人上市首周，股價升幅為15%至20%。偏向「短炒」的投資者，宜用現金申購，而偏好「長揸」的投資者不妨用孖展申購，但相信需要持貨兩至三個禮拜，才會有較大的獲利。