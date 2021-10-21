騰訊有份投資　遊戲社交平台趣丸已上載初步招股文件｜新股IPO

騰訊控股（0700）有份投資的內地遊戲社交平台趣丸集團，向港交所（0388）遞交於主板掛牌申請。

據初步招股文件顯示，其旗艦移動應用程式TT語音，在今年上半年平均月活躍用戶為1,620萬人。截至今年6月底，平均月付費用戶數目達82.68萬人，按年增23.38%。主要通過用戶及主播互動，及會員訂購時消費在TT語音應用上出售的虛擬物品以變現服務，目前仍處變現早期階段。上半年收入增長94.92%至11.73億元（人民幣‧下同）。

在今年上半年該公司虧損9.81億元，去年同期則賺2,963.9萬元，與優先股公允價值變動﹑行政開支上升4.25倍有關。若撇除優先股公允價值變動，按非國際財務報告準則，經調整利潤為419.5萬元，按年減少94.12%；經調整EBITDA為68.98%至2,922.3萬元。

趣丸曾進行5輪融資，最後一輪是在今年6月完成，當時予公司估值為10.45億美元。除了獲騰訊投資外，內地投資公司經緯透過2基金合共持有趣丸13%。