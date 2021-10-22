聯儲局宣佈高官交易新規　禁止持有個股和債券

聯儲局周四宣佈，禁止政策制定者及高級官員持有個股和債券，並限制其他交易活動，以回應此前「炒股風波」引發的巨大爭議。

《新浪美股》報道，該禁令適用於聯儲局的高級決策者，如聯邦公開市場委員會（FOMC）的成員以及高級職員。這些官員們未來的投資將僅限於共同基金等多元化投資工具。

根據新規，聯儲局官員不能再持有特定公司的股票，也不能投資於個別債券、持有機構證券或衍生品合約。新規定取代了現有規定，後者雖然有一些限制，但仍允許官員買賣股票。

聯儲局主席鮑威爾在一份聲明中說：「這些嚴格的新規則提高了標準，以向我們服務的公眾保證，我們所有的高級官員都一心一意地專注於聯儲局的公共使命。」

根據新規，官員們在買賣仍被允許的證券之前必須提前45天發出通知。他們還被要求持有這些證券至少一年，並且在「金融市場壓力加劇」期間不能買賣基金。

此外，聯邦儲備銀行行長必須在30天內披露交易訊息，這是FOMC成員和高級職員的一項現存要求。官員目前持有的股票將被剝離，但沒有公布時間表。新聞稿稱，新規則將在「一個月內」正式實施。

一系列財務披露顯示，聯儲局副主席克拉裏達（Richard Clarida）、達拉斯聯儲主席卡普蘭（Robert Kaplan）和前波士頓聯儲主席羅森格倫（Eric Rosengren）都在去年疫情期間進行了重大金融交易。這些交易（其中一些交易總額達數百萬美元）引起了美國國會的憤怒，並擔心隨着聯儲局開始採取緊急措施以幫助美國經濟擺脱疫情衰退，聯儲局官員可能會根據非公開訊息進行交易。

聯儲局早先表示，正在與監察長辦公室（OIG）合作，審查少數聯儲局官員2020年的交易活動，以確定這些交易是否符合道德標準且沒有違反任何法律。美國參議員伊麗莎白-沃倫（Elizabeth Warren）也在致美國證券交易委員會（SEC）主席的一封信中稱，要求SEC調查三名聯儲局官員的個人投資是否違反了內幕交易規則。

聯儲局高官炒股醜聞曝光後，鮑威爾已指示工作人員審查聯儲局關於適當金融活動的道德規則。而鮑威爾本人此後亦被曝出60%資產曾配置在美股，並持有聯儲在疫情期間購買的同類債券，還在去年10月賣出價值高達500萬美元的股票。