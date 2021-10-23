政府預告發行1755億綠債　綠色金融概念具三大優勢｜伍禮賢

近年綠色金融概念在環球發展迅速，各類別產品亦呈現出多樣化。其實綠色金融的概念早在上世界九十年代已經出現，而近年出現加速發展主因人類對生活環境、氣候變化以及社會責任等越見重視有關。如果以綠色金融市場幾方主要參與者的角度來分析，亦不難預見這個市場未來仍具較大的發展潛力。

從三大角度看綠色金融優點

從政府或者監管角度而言，推動環境保護、致力實現可持續發展乃大勢所趨，而目前全球範圍不少國家或地區，具制定自身的碳中和的時間表。如果在金融市場融入綠色金融，助力可持續發展戰略，只要同時不違背經濟效益的原則，此肯定為監管部門所樂見。

第二，從企業家角度而言，雖然企業營運的核心目標是追求利潤，追求股東回報。但如果其業務同時符合綠色金融的標準，那麼綠色金融相對較低的融資成本，必然會成為企業獲取資本的重要考慮渠道，甚至努力達至符合綠色金融產品的標準，以節省企業成本。

中央於「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設都提到大力支持香港發展綠色金融。（資料圖片）

最後，對於投資者而言，綠色金融產品的迅速發展，可以讓投資者參閱的投資類別更趨多元化。同時，綠色金融產品的特性，亦讓產品在回報上總體表現對相對的平穩性，此對追求風險偏好較低的投資者而言，更具吸引力。

綠色債券在港發行理想

香港近年在綠色金融方面亦取得明顯的成績，香港政府分別於2019及2021年發行了兩批綠色債券，均獲得市場的熱烈追棒，其中首批綠債獲得超額認購逾3倍，而今年第二批綠債，三個不同年期的債券更進一步獲得5至7倍的超額認購，反映投資者對這類別產品具較高的認可度。

除了在政府層面，企業亦樂於將自身業務與綠色金融想結合，例如港鐵、領展等企業均曾發行綠色債券，而去年全年，共有15隻符合國際定義的綠債發行和一筆由華僑銀行批出提供給太古地產的綠色貸款。

此外，現時港交所去年底已經正式成立可持續及綠色交易所「STAGE」，現時投資者可經「STAGE」網頁查詢現有可供投資者買賣的綠色金融產品資訊。

香港財政司司長陳茂波本月在一個公開論壇中表示，正籌備在本財政年度發行綠色零售債券，全力推動全民參與和支持，進一步把低碳經濟理念擴展至社區不同層面。（資料圖片）

陳茂波：未來5年發行1755億元綠債 規模大幅提升

香港財政司司長陳茂波本月在一個公開論壇中表示，正籌備在本財政年度發行綠色零售債券，全力推動全民參與和支持，進一步把低碳經濟理念擴展至社區不同層面。同時，他指數在未來5年因應市場情況，會再發行合共約1,755億港元的綠色債券。按照這個計劃，簡單平均計算，每年的綠債發行量超過300億港元，這個規模無論對比政府首批10億美元，以及第二批25億美元的綠債規模，均有較大規模的提升。

另一方面，前期內地跟香港有關「債券通」南向通的開通，亦為未來在香港發行的綠債市場面向更大的市場。

從以上全球大環境，以及香港本地的具體情況，不難預期，綠色金融未來在香港金融市場將迎來較大的發展空間，這對香港、香港金融機構，以及投資者而言，均帶來各自的新機遇。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份