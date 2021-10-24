陳茂波：失業率回落速度放緩　經濟結構不平衡狀況持續

財政司司長陳茂波今日（24日）發表網誌表示，把本港產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況一直持續。而近月失業率回落速度放緩，某程度反映改善動力稍為減弱，感受到年輕人對香港前景、就業出路等問題的關注。

陳茂波表示，上周公布最7至9月的失業率為4.5%，較上一期的4.7%低0.2個百分點，回落到一年半低位。今年來失業率已回落近3個百分點。不過，近月失業率回落速度放緩，某程度反映改善動力稍為減弱。而15至24歲的組群，雖然已從去年20.3%的水平回落，但目前仍高企在15%的水平，遠遠高於整體的平均數。

財政司司長陳茂波

他指，經濟結構不平衡的狀況一直持續，過去二十年間，金融服務業佔本港生產總值比例由12.8%增加到逾21%，但其聘用本港僱員人數佔就業人口比例，則僅由5.3%增加至7.1%，就業人口僅約27萬人。至於貿易及物流業，同期佔本地生產總值比例由23.6%下降至不足20%，但仍聘用逾67萬人。

而旅遊業在疫情前佔本地生產總值雖只有4.5%，卻有6.6%的從業員佔近26萬人。這樣的就業結構代表即使金融服務業發展暢旺，並帶動零售、餐飲、旅遊及運輸等行業的需求，但不同行業人士分享到的經濟成果，仍存在顯著的不平衡問題。

他把香港比喻為一棵榕樹，它現在正朝著「根深葉茂」的方向生長中，強的產業要發展得更強，例如金融服務業，讓傳統支柱產業變成更強壯的主幹。創新科技等的新興產業就如新長的氣根，要夠多和夠健康，只要接著了地面的土壤，就如接通了內地的生產要素和市場需求，便能迅速茁壯成長，為榕樹提供更多的養份和支撐。

他又指，要讓市民更大程度的分享到經濟發展帶來的好處，離不開兩大關鍵，一是營造經濟蓬勃發展的環境和推動產業多元發展，增加優質的就業機會和擴大收入的空間；二是透過大量增加土地及房屋供應，實現以置業為主導的目標，讓市民能有安居之所，並減低生活成本的負擔。