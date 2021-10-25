高盛集團總裁：中國資產管理市場將在碳中和目標發揮重要作用

高盛（美：GS）早前擬收購旗下中國合資企業高盛高華剩餘的所有股權，並獲中證監准予備案，意味外資行高盛能夠不再以合資公司名義在國內經營。

據《界面新聞》報道，高盛集團總裁兼首席運營官John Waldron於10月23日在2021外灘金融峰會上表示，「中國的資產管理市場，尤其是養老金管理市場，可以為氣候轉型提供大量資金支持。」

他認為，要實現脱碳和目前的氣候目標，約需要100至150萬億美元資金，中國的資產管理市場將發揮重要作用。

高盛集團最新研究發現，到2030年，中國家庭將擁有超過70萬億美元可投資資產，其中約有60%的資產是針對非存款產品，如證券、共同基金和銀行財富管理產品。

他說，「實現巴黎氣候目標，全球一半以上的綠色投資都需要流向亞洲。」目前，高盛氣候創新基金已經聯合彭博慈善機構共同擴大了其在亞洲的綠色金融計劃。

John Waldron認為，要實現脱碳和目前的氣候目標，金融服務機構應與世界各地的監管機構和政策制定者緊密合作，才能讓現有措施的影響最大化。

談及未來的綠色金融發展趨勢，他表示，綠色金融並非曇花一現，也非一時的市場熱潮，而是持久的發展趨勢。因此，高盛將把大量資源投入到更多的定製和混合股票和債券產品中。

這些產品包括與SDG相關的債券和衍生品、環境影響債券，以及在美國發行的社會影響債券。此外，我們還將為客户提供更廣泛的，以環境、社會和企業治理為重點的小額投資策略。

據介紹，針對脱碳目標下的經濟可持續發展，高盛集團將在未來10年內投入7500億美元的資金支持，涵蓋顧問和資源方面的投入，目前已完成最初制定目標額度20%，共投入了1,560億美元。