滙豐上季稅前利潤54.03億美元　按年大升76%　擬回購最多20億美元

滙豐控股（0005）今日公布今年第三季業績，列賬基準除稅後利潤增加22億美元或108%，達到42.42億美元；列賬基準除稅前利潤增加23億美元或75.8%，達到54.03億美元。

期內，列賬基準收入上升1%，增至120億美元。集團普通股權一級資本比率為15.9%，較2021年第二季上升30個基點。淨利息收益率為1.19%，按年持平。

集團表示，將不會於2021年派付季度股息，但會於明年2月公布2021年業績之時或之前審視是否恢復派付季度股息。

信貸損失錄得撥回淨額7億美元

集團解釋，利潤大升，主要由預期信貸損失及其他信貸減值準備撥回，以及應佔聯營公司利潤上升所帶動。期內，列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額7億美元，相比之下，2020年第三季則有8億美元提撥。

市場早前綜合14間券商預測，滙控期內列帳基準稅前盈利37.76億美元（約294.52億港元），按年增長22.83%，按季則跌逾25%。換言之，今次季績遠較預期優勝。

重啟回購 最多20億美元股份

至於回購行動，滙控表示，擬斥資最多20億美元回購股份，並預期將於短期內展開。滙控稱，集團具備優勢推動增長及提高資本回報，並擬於2022年底前將普通股權一級比率維持於14%至14.5%的正常目標範圍。集團擬透過增長和資本回報兩者結合，以及監管發展預期將導致2022年風險加權資產增加200億至350億美元。

首9個月稅前賺162億美元

今年首9個月計，集團列賬基準除稅後利潤增加75億美元，達到127億美元；列賬基準除稅前利潤增加89億美元，達到162億美元。預期信貸損失錄得撥回淨額，抵銷了收入的跌幅有餘。

期內，列賬基準收入下跌3%，降至376億美元，主要反映2020年利率下降，以及環球銀行及資本市場業務旗下資本市場及證券服務的收入減少。