華爾街大好倉警告：美股將迎超級財報周　市場面臨考驗

儘管截至目前，已經公布的美股公司財報總體喜人，但接下來財報季可能會出現令人不快的轉折。華爾街長期好倉、國民證券（National Securities）首席市場策略師Art Hogan美國時間上周五（22日）警告稱，未來一系列未達目標的業績報告以及令人失望的業績指引，將如暴風雨般襲來。

《財聯社》報道，Hogan認為，在業績方面，近期並不都是好消息。儘管到目前為止，好消息在與壞消息的拉鋸戰中暫時取得了勝利，但前方的道路可能崎嶇不平。他警告投資者「繫好安全帶」，並表示，「這將是這個周期中，你第一次聽到更多的公司在下調業績指引，而非上調。」

Hogan指出，業績的不利因素與供應鏈緊張、通脹和工人短缺有關。

他以Snap第三季度業績為例，以說明麻煩即將到來。這家社交媒體巨頭上周四報告收入未達預期，並下調了業績指引，理由是其廣告業務出現問題以及全球供應鏈中斷。自財報發布以來，Snap公司股價已經下跌了27%。「總需求超過了總供給，」Hogan表示。「如果你沒有東西可賣，你可能就不會增加廣告預算。」

Hogan希望長線投資者克制對市場波動迅速作出反應的衝動，並建議採取槓鈴式投資方式，一端是成長股，而另一端是周期股。他告誡投資者，不管財報季如何，都不是全面改變長期投資計劃的時候，但確保知道自己在成長股方面擁有什麼，以及選擇的公司是行業領導者。

儘管Hogan認為接下來財報季會遭遇挫折，但他對美股的態度仍然樂觀。他將標普500指數的年底目標價設定在4700點，較上周五收盤價高出3%。已經公布的強勁收益報告推動標普500指數創下新高，10月迄今，該指數已經累計上漲5.5%。

美股將迎超級財報周

美股公司本周將密集發布財報，這可能會考驗市場近期的漲幅。道指成分股中有1/3的公司將發布財報，包括可口可樂、默沙東、波音以及麥當勞等。而高盛稱，佔標普500指數市值46%的公司本周將公布季度業績。

蘋果、微軟、谷歌、Facebook和亞馬遜等科技巨頭均將於本周亮相，這五家公司合計佔標普500指數22%以上的權重，它們的股票走勢對整體指數有着巨大的影響。

RBC美國股票策略主管Lori Calvasina上周五表示，對市場而言，下周將是真正的考驗，各個領域的公司都有所涉及。

在目前已經公布財報的公司中，有近84%的公司業績超出預期。不過，已經有一些跡象表明，科技公司可能需要跨越一個很高的門檻。英特爾和IBM在上周公布令人失望的業績後，股價均大幅下跌。

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