中證監高層變動　深交所理事長王建軍出任證監會副主席

中國證監會高層人士出現變動，原副主席閻慶民正式退休，深交所黨委書記、理事長王建軍接任閻慶民成為證監會四位副主席之一。

據中國國務院網站發布的消息，任命王建軍為中國證券監督管理委員會副主席，現年53歲的王建軍，成為中國證監會高層領導中最年輕的一位。

公開資料顯示，王建軍1968年3月出生，四川閬中人，經濟學碩士，其在2016年4月赴深圳證券交易所任黨委副書記、總經理，隨後於2020年2月，任深交所黨委書記，2020年3月任深交所理事長。

深交所理事長王建軍接棒閻慶民出任中國證監會副主席。（深交所官網截圖）

在此之前，王建軍已具有多年證監會系統工作經驗。1997年4月起，王建軍就已在中國證監會發行部工作。

隨後十餘年，王建軍歷任證監會發行監管部綜合處副處長、處長，雲南證監局黨委委員、副局長，證監會辦公廳副主任、黨委辦公室副主任，證監會市場監管部主任兼研究中心主任，證監會辦公廳主任、黨委辦公室主任等職務。

據《21世紀經濟報道》10月25日報道，王建軍在深交所任職期，深交所成功開通深港通，豐富跨境投資；上市滬深300ETF期權，完善產品體系；重視金融科技創新，帶領深交所交易系統走出國門；推動國際化，深度參與「一帶一路」沿線資本市場建設，向世界一流交易所不斷邁進。