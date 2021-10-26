Facebook第三季收人急增　惟警告一重大風險

全球最大社交媒體公司Facebook公布第三季度營收強勁增長，但對當前季度收入給出了平淡的預測，因面臨蘋果限制消費者數據收集的持續阻力，以及疫情後經濟復甦相關的不確定性。

Facebook在10月25日收盤升1.26%，報328.69美元，盤後現升1.31%，報333美元。

《新浪財經》報道，Facebook第三季營收增長35%至290億美元，彭博彙總分析師平均預期為295億美元。Facebook周一（25日）公告中稱，該公司旗艦Facebook應用的月活躍用户數升至29.1億，而分析師預測29.2億。第四季度營收料將在315億美元至340億美元之間，低於分析師平均預期的348億美元。

Facebook在過去一年中受益於疫情相關的封鎖措施，因人們更多使用該公司的許多網絡來與親人交流並享受數字娛樂。

不過該公司過去幾個季度已經警告，業務可能會受到蘋果軟件更新的影響。此次更新將給用户對於他們網上活動追蹤行為的更多控制權。

Facebook稱，第三季度淨利潤增至91.9億美元，每股3.22美元；分析師預期為3.17美元。上年同期，該公司利潤為78.5億美元，每股2.71美元。

Facebook並表示，第三季度回購了價值144億美元的股票，並增加500億美元的回購授權。該公司股價在紐約正常交易時段上漲1.3%至328.69美元，盤後攀升約3.8%。該股今年以來上漲了20%。