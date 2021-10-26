港股全日跌93點守二萬六　北水錄淨流出逾20億元　滙豐逆市升逾1%

市場觀望美企業績表現，美股道指與標指周一反覆破頂，兼同創收市新高。電動車生產商特斯拉（Tesla）股價曾再飆近15%，連續第3個交易日創新高。道指收市上揚64點或0.18%，報35741點。標指收市仍彈0.47%，報4566點。納指漲0.9%，收市報15226點。



港股昨日焦點落滙豐（0005）季績，表現勝預期，股價靠穩，大行普遍予目標價約50元水平。另可留意比亞迪（1211）股價，昨日一度衝上300元大關，創歷史新高。「黑期」今早升約100點，在26200點附近。



【16:20】滙豐逆市升逾1%

恒生指數收報26038點，全日跌93點或0.36%，成交額1,139.9億元。恒生科技指數跌1.3%，報6654點。恒生國指收報9259點，跌62點或0.67%。北水錄淨流出逾20.4億元。

ATM向下，阿里巴巴（9988） 跌2.6%，收報169.5元；騰訊（0700）跌0.6%，收報502元；美團（3690）跌1.3%，收報283元；小米（1810）跌0.66%，收報22.4元。

滙豐（0005）逆市升1.7%，收報47.5元。

阿里健康（0241）跌10.9%，收報10.98元，為表現最差的藍籌。

電動車股造好，比亞迪（1211）全日升2.8%，收報311.4元；吉利（0175）微揚0.4%，收報27.05元。另外，長汽（2333）則跌2.12%，收報34.7元；小鵬汽車（9868）飆8.7%，收報190.3元；理想汽車（2015）漲5.5%，收報133元。

內房股續跌，潤地（1109）全日插5.7%，收報31.2元；龍湖（0960）挫2.8%，收報38元；中海外（0688）挫3.4%、碧桂園（2007）挫4.3%。

【15:16】阿里健康瀉一成

恒指最新跌142點或0.55%，報25989點；恒生科指亦跌94點或1.4%，報6650點。

阿里健康（0241）持續下挫，最新跌瀉11.4%，報10.92元。

阿里巴巴（9988）插2.6%，報169.5元；騰訊（0700）亦失守500元大關，最新報499.6元，跌1.1%；美團（3690）跌1.3%，報283元。

【14:04】內房偏軟

港股午後跌勢加深，失守26000點。恒指現報25950點，跌181點或0.7%；國指報9223點，挫98點或1.05%；科指報6635點，挫108點或1.62%。大市成交額754億元。

阿里健康（0241）下降9.9%，成表現最差藍籌股。

另外，內房股份也大挫，潤地﹙1109﹚挫6.87%、龍湖﹙0960﹚挫4.6%、中海外﹙0688﹚挫3.95%、碧桂園挫3.41%。

【12:02】阿里健康半日挫9.3%

恒指高開102點，報26234點，創9月8日以來新高，惟開市後隨向下，曾挫139點，曾低見25993點。恒指中午收報26028點，跌103點或0.4%，大市成交額615.4億元。

恒生科指半日跌97點或1.45%，午報6646點。恒生國指午報9251點，跌71點或0.76%。

阿里巴巴（9988）半日跌2.4%，午報169.8元；騰訊（0700）跌0.6%，午報502元；美團（3690）跌0.8%，午報284.6元；小米（1810）挫0.7%，午報22.4元。

電動汽車股受Tesla帶挈，比亞迪（1211）持續上揚，半日升3.6%，午報313.8元；吉利（0175）微揚0.9%，午報27.2元；長汽（2333）則跌0.3%，午報35.35元。另外，小鵬汽車（9868）半日飆11.4%，午報194.9元；理想汽車（2015）漲6.8%，午報134.7元。

啤酒股造好，潤啤（0291） 半日升4.8%，午報62元；青啤（0168） 升7.9%，午報65.6元；百威亞太（1876） 升5.7%，午報19.64元。

李寧（2331）半日漲1.6%，午報93元；安踏（2020）則跌1.8%，午報127元；特步（1368）亦跌0.2%，午報10.72元。

阿里健康（0241）半日挫9.3%，午報11.18元。

【11:43】阿里巴巴挫逾2%

恒指最新跌111點或0.43%，報26020點。科指亦跌104點或1.56%，報6639點。

阿里巴巴（9988）挫逾2%，報169.8元。快手（1024）亦吐逾2%，報105.4元。

融創中國（1918）挫逾9%，報17.1元。

海底撈（6862）亦跌2.6%，報25.85元。

【10:42】阿里健康瀉逾9%

濠賭股抽上，藍籌銀娛（0027）升2.9%，報43.1元；金沙（1928）升4.8%，報18元。另外，永利（1128）亦升4.8%，美高梅（2282）漲2.7%，澳博 （0880）升3.3%；新濠 （0200）升4.5%。

阿里健康（0241）瀉逾9%，報11.2元，平安好醫生（1833）跌3.8%，報51.1元。

恒指最新跌74點或0.29%，報26057點。

【10:16】電動車股飆升 小鵬汽車升近11%

恒生指數26100點拉鋸，最新跌14點或0.06%，報26117點。

Tesla（美︰TSLA）股價突破1,000美元，比亞迪（1211） 一度升逾4%，破頂高見324.6元，最新報311.8元，升3%。吉利（0175）升1.11%，報27.25元；長汽（2333）則跌0.7%，報35.2元；廣汽（2238）升1.44%，報7.75元

另外，小鵬汽車（9868）升近11%，高見195.3元，最新報194.1元，升10.9%；理想汽車（2015）升逾7%，破頂高見135.6元。

阿里巴巴（9988）、美團（3690） 跌近2%。

【09:43】李寧逆市飆逾4%

恒生指數轉跌13點或0.05%，報26118點；恒生科指亦倒跌10點或0.16%，報6734點。

ATM轉弱，騰訊（0700）跌0.3%，報503.5元；阿里巴巴（9988）跌1.7%，報171.1元；美團（3690）微跌0.5%，報285.4元；京東（9618）則升0.12%，報325.4元。

李寧（2331）漲4.26%，報95.45元；李寧第三季度整個平台的同店銷售，按年錄得20%至30%高段增長。

啤酒股造好，潤啤（0291） 升近6%，報62.65元；青啤（0168） 升7.4%，報65.3元；百威亞太（1876） 升逾2%，報19.06元。

【09:20】恒生指數高開102點

恒生指數高開102點或0.39%，報26234點；恒生科指開升4點或0.07%，報6749點；恒生國指開報9356點，升34點或0.37%。大市成交額達23.09億元。

騰訊（0700）開升0.5%，報507.5元；阿里巴巴（9988）低開0.6%，報173元；美團（3690）開跌0.3%，報286元；嗶哩嗶哩（9626）吐2.7%，報634元；快手（1024）亦吐0.83%，報107.1元。

滙豐（0005）季績後今早高開1.2%，報47.25元；友邦（1299）開升0.17%，報91.1元，平保（2318）開升0.4%，報61.9元。

中國恒大（3333）高開1.1%，報2.7元；恒大物業（6666）則跌2.2%，報4.42元；恒大汽車（0708）開升4.75%，報4.19元。

港華燃氣（1083）開升4.5%，報5.38元。