天貓「雙11」提倡綠色消費　料今年有望減碳排放最多三成

阿里巴巴（9988）的天貓「雙11」狂歡季已於本月20日啟動，今年是第13屆天貓雙11全球狂歡季，共吸引逾29萬個品牌參加，刷下新紀錄。今年活動將再次設有兩個售賣期，首階段為11月1日至3日，第二階段為11月11日。

提倡綠色消費 從物流入手

集團首席市場官董本洪表示，在提倡減排、可持續發展的大趨勢下，網購平台及快遞業亦積極提倡低碳消費。他表示，今年天貓雙11的焦點從GMV（成交額）增長轉向可持續增長，核心主題為綠色消費，如提倡紙箱、包裝材料回收等行動。他又強調，希望借助「雙11」的影響力帶動消息者建立綠色消費意識，且推動轉變消費者的行為。

阿里巴巴（9988）集團首席市場官董本洪表示，今年雙11致力提倡綠色生活方式。（大會提供）

另外，今年雙11天貓設立專門的綠色會場來展示節能減排產品，以及發放價值1億元人民幣的綠色購物券，以鼓勵消費者投入到更為環保的生活方式之中。低碳消費亦會從物流方面入手，快遞行業已簽署綠色包裝自律公約，與電商及消費者一起推動低碳消費。

董本洪亦引述阿里巴巴首席技術官程立預測，通過利用綠色科技，今年天貓雙11每宗交易產生的碳排放較去年有望減少最多三成。

淘特等APP已申請接入微信支付

董本洪亦強調，行業生態互通對消費者購物體驗至關重要，此前接入淘寶APP的銀聯雲閃付已全量覆蓋，運行良好。同時，阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等App已接入微信支付功能，淘特、閒魚、盒馬等APP也已申請接入微信支付程序，正等待微信審核。