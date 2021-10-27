美銀升Facebook目標價至400美元　稱看好元宇宙項目

據《財聯社》報道，美國銀行表示，Facebook在大型互聯虛擬空間方面的投資，有利於該公司長期發展前景，預計該公司股價有望從當前水平再漲27%。

Facebook預計2021年對元宇宙項目Reality Labs的投入總額將達到100億美元，這將導致2021年整體運營利潤下降，並且在未來幾年內繼續增長。

Facebook行政總裁朱克伯格提到，未來1年至3年Facebook在元宇宙方面都會處於打基礎的階段，而元宇宙的投資在近期不會產生盈利。他表示，未來三年內，Facebook的重點是產品的改進和基礎設施的搭建，包括硬件和各類功能組成的完善。

美國銀行極其看好Facebook元宇宙項目前景，該行分析師Justin Post表示，Facebook Reality Labs方面的最新披露表明，Facebook核心業務盈利能力和每股收益（EPS）相當強勁。

美國銀行將Facebook的目標股價從每股385美元上調至400美元，並重申「買入」評級。以10月26日的315.81美元的收盤價計算，Facebook股價還有望上漲27%。

美國銀行表示，蘋果新的隱私政策對Facebook廣告收入的不利影響已經達到頂峰，而Messenger、Watch、Marketplaces、WhatsApp等貨幣化不足的資產，可能會在未來3年至5年推動營收大幅增長。與此同時，儘管支出水平較高，美銀預計Facebook 2022年核心業務每股收益仍可能高於預期。

Justin Post表示:「鑑於（元宇宙項目）達到盈虧平衡點之前，（Facebook的）投資可能超過500億美元，我們認為長期股東需要對Facebook元宇宙商業模式的前景有強烈信心，才會願意持有該股票。」

Justin Post稱元宇宙是一個「引人注目的」概念，應該會被大眾市場接受，例如該公司的虛擬現實頭盔已經售出了500多萬件。

他還指出，美國銀行對Facebook估值框架面臨的風險是：由於投資過於龐大，部分投資者可能認為Reality Labs項目價值為負。