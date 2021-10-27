金發局：港引入SPAC能加強上市集資中心優勢

金發局今日（27日）就聯交所於9月發表有關特殊目的收購公司（SPAC）諮詢文件刊發回應指，金發局支持引入新的上市選項，加強香港作為理想上市和集資中心的優勢。

金發局主席李律仁表示，多年來香港一直是首選的首次公開招股（IPO）中心，並在過去12年共7次登上全球IPO集資榜首。近年SPAC上市方式因爲全球市場投資需求變化而興起，金發局對聯交所積極應對相關最新市場趨勢及為金融市場帶來創意表示讚賞，並相信會有助提升香港在國際IPO領域的吸引力。

他又指，在推出SPAC上市制度的同時，建構一個平衡的保護機制去維護投資者利益也甚為重要，而適當的投資者教育也是不可或缺。

金發局認爲SPAC作為傳統IPO集資途徑的補充制度，相關建議的框架設計恰如其份，具備多層的防禦機制，同時對保護投資者和維持市場質素亦非常重視。這制度旨在通過引進具規模及高質企業來港上市去實現行穩致遠的最終目標。

金發局行政總監區景麟表示，建議書所提出的SPAC上市制度將能夠與現行上市機制融合，為企業提供額外集資途徑及增加投資者的投資選擇。由於SPAC投資的相關風險和不確定性相對較高，聯交所提出的建議有利於平衡發展機會及擴展潛能，也同時維護投資者利益。總括而言，SPAC制度的推行將會鞏固香港作爲世界頂尖集資中心之一的地位。